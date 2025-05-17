GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemCumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

17.05.2025 - 15:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan'ın işbirliğinin hem ikili düzeyde hem de Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere çok taraflı platformlarda daha da ileriye taşınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in doğum gününü de tebrik etti.

Güncel Haberler

İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor: Ulaştırma Bakanlığı 26.5 kilometre yeni hat inşa ediyor!
#Gündem

İstanbul'un raylı sistem ağı genişliyor: Ulaştırma Bakanlığı 26.5 kilometre yeni hat inşa ediyor!

Manisa İl Halk Kütüphanesi açıldı! Bakan Ersoy: 3 alanda tüm zamanların rekorları kırıldı
#Gündem

Manisa İl Halk Kütüphanesi açıldı! Bakan Ersoy: 3 alanda tüm zamanların rekorları kırıldı

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te büyük keşif: kalyon ve geyik desenli antik mozaik bulundu!
#Gündem

Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te büyük keşif: kalyon ve geyik desenli antik mozaik bulundu!