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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

16.03.2023 - 13:47 | | Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi nedeniyle Ankara'da bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürerken sonrasında açıklama yapılmadı.

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