Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş şehir hastanesinin ihale sürecini başlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta deprem konutları teslim programında önemli açıklamalarda bulunduktan sonra partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Maraş gönlümüzde ayrı bir yere sahiptir. Maraş'ın kahraman karakterini biliyoruz. Maraş'ın kahramanlığı kanındadır, canındadır, DNA'larındadır. Bu kahraman şehir İstiklal mücadelesinin öncüsü bu şehir ilimle irfanla, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş bu şehir maalesef 6 Şubat depremlerinde sarsıldı. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

"KAHRAMANMARAŞ'I YARI YOLDA BIRAKMADIK"

Kahramanmaraş'ı yarı yolda bırakmadık, bırakmayacağız. Rabbim ülkemizi, milletimizi, şehirlerimizi her türlü afetten muhafaza buyursun.

Gençler, kardeşlerim, büyük acılar milletlerin kader çizgilerindeki kritik yol ayrımlarını ifade eder. Allah'ın izniyle o kara günleri geride bıraktık. Deprem konutlarımızın kura çekiliş törenini gerçekleştirdik. Anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 17 bin 500 kişilik büyük bir spor kompleksinin yapımına başlıyoruz. Hem konutlarımızın hem spor tesisimizin şimdiden sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

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Kibirden, böbürlenmekten daima Allah’a sığındık. Hiç mütevazı olmayacağımız bir husus varsa, o da ülkenin tüm hayati meseleleri gibi, deprem yaralarını saracak inanca, iradeye, birikime ve dirayete bizim sahip olduğumuzdur. Depremin üzerinden henüz 21 ay gibi kısa sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen, şehirlerimizin çoğunun yeni siluetleri şekillenmeye başladı.

"ORTADA PARMAKLA GÖSTEREBİLECEKLERİ HİÇBİR ESERLERİ YOK"

Birileri milletimizi umutsuz bataklığına itmek için, depremzedelere hakaretle dışa vurmuşlardı. Şehirlerimizin imarının mümkün olmadığı yalanını körüklemişlerdi. Bize enkazın altında kalacak diyen zatın bizatihi kendisi önce seçim sandığının sonra kurul sandığının altında kalarak bay bay oldu. Şimdi ne yüzüne bakan ne kapısını çalan var. Sürekli şu anda bize sataşıyor. Eski genel başkanın kötü mirasını, maalesef, yeni genel başkan da aynı şekilde devam ettiriyor. "Yapıcı muhalefet" diye bir kavram lügatlerinde yok. Ya yapılan işe takoz oluyorlar ya da milletin umutlarını kırmak için akla ziyan yollar deniyorlar. Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkâr eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ortada parmakla gösterebilecekleri hiçbir eserleri yok. İş çamur atmaya, milletin moralini bozmaya gelince, maşallah hep en ön saftalar.

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Gözü olup görmeyene, hakkı bilip konuşmayana verilebilecek en güzel cevap, evlerine yerleşen vatandaşlarımızın bize ettikleri hayır dualardır. Maraş’ı tekrar ayağa kaldırmak için gecesini gündüzüne katan kamu kurumlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, işçilerimize, firmalarımıza, bu şehre gönül veren herkese teşekkür ediyorum.

Bu zorlu süreçte fedakarca çalışan teşkilatımızın her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, milletin demokrasi hak özgürlük eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yeri geldiğinde ayar verdiği bir partidir. Sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Eksiklerimizi tamamlayacak, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlığını yapıyoruz.

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Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye’yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez.

Millete tepeden bakan bizden değildir. İnsanlarımızı bölen, kutuplaştıran bizden değildir. Siyaset gönüllere girme seferberliğidir. Ayrışarak değil, birleşerek büyüyeceğiz. Öteleyerek değil, saflarımıza katarak güçleneceğiz. Kaybedecek tek bir insanımız, tek bir vatandaşımız, tek bir arkadaşımız yoktur.

Hem inşa hem ihya yöntemiyle, AK Parti’yi, tıpkı son 22 yılda olduğu gibi, önümüzdeki dönemlerde de umudun ve icraatın partisi haline dönüştüreceğiz.

"TÜRKİYE BİRİLERİNİN DENEME TAHTASI DEĞİL"

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Son dönemde dünyada ve bölgemizde yaşanan hadiseleri, sizler de takip ediyorsunuz. Kuzeyi ve güneyiyle bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolun denendiğini de biliyorsunuz.

Artık herkes biliyor ki Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir.

Türkiye artık, 'hadi çocuklar günü geldi' deyince harekete geçirilen kuklalarla darbe yapılacak, siyaseti, ekonomisi dizayn edilecek bir ülke değildir.

Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin, 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Vatanımız, toprağımız bir, bayrağımız, marşımız bir, devletimiz bir, mazimiz bir, istikbalimiz bir, kaderimiz bir. Biz birlikte Türkiye’yiz. Yarınlara da inşallah birlikte yürüyeceğiz. Terörün olmadığı bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

"CESUR, KARARLI, YENİ ADIMLAR ATMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ"

Türkiye Yüzyılı aynı zamanda "kardeşliğin yüzyılı" olacak. Türkiye Yüzyılı; huzurun, güvenliğin, özgürlüğün de yüzyılı olacak. Cumhur İttifakı olarak terörü kaynağında çözme irademiz hiç olmadığı kadar güçlü. Bu hedef için cesur, kararlı, yeni adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz.

Evlatlarımıza içeride ve dışarıda terörün sıfırlandığı bir ülke teslim etmekte kararlayız. Türkiye'nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir.

Şehrimize güncel değerle toplam 507,5 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette; 5,2 milyar lira, eğitimde; 40 milyar lira, gençlik ve sporda; 2 milyar lira, sosyal yardımlarda; 17 milyar lira, sağlıkta; 7 milyar lira, çevre ve şehircilikte; 148 milyar lira tutarında hizmeti Kahramanmaraş’a kazandırdık. Ayrıca 164 milyar lira tutarındaki yatırımlarımıza devam ediyoruz.

Ulaştırmada; 77 milyar lira, tarım ve ormanda; 69,5 milyar lira, sanayi ve teknolojide; 2,2 milyar liralık yatırımın yanı sıra 19,6 milyar lira da yatırımlara destek sağladık. Enerjide; 112,5 milyar lira, kültür ve turizmde; 1,6 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte; teşviklerle birlikte 6 milyar lira değerinde proje, destek ve eseri Maraşlı kardeşlerimizin emrine verdik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'ndeki konuşmasından satır başları:

Kahramanmaraş'ın yiğit evlatları sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Maraşlı kardeşlerim bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla yola devam dedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş'a mahcup olmayacağız.

Asrın felaketini yaşamalarına rağmen asla pes etmediniz, el ele vererek dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz.

6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketini sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha güzel, dayanıklı hale getirmenin gayretindeyiz. Asrın inşasını başlattık. Bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz.

Bugünkülerde birlikte 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz.

Gelecek yıl Maraş'ta 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak. Rabbim bu hanelerimizde oturacak tüm ailelerimize huzur ve bereket nasip eylesin. Bu konutların yapımında emeği olan herkese, teşekkür ediyorum.

Bu kardeşiniz yaklaşık yarım asırdır bir şekilde siyasetin içinde. Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil eser ve hizmet kazandırmak için bir fırsat olarak gördük.

6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi.

Ana muhalafet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli? Hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var. Özel çıkmış deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Buradan kendisine soruyorum; siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Hangi icraatınız oldu.

Biz bugün Maraş'ta 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarını teslim ediyoruz.

Eski genel başkanınız bedava konut vereceğiz diyordu? Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeleriniz aracılığıyla yapın. Bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet edemezler. Bunlar para balyalarını dizme dışında taş üstüne taş koyamazlar.

Bunların devrik genel başkanı, hükümet bu enkazın altında kalır diyordu.

Yeni bir müjdeyi şehir hastanemizle veriyoruz. Şehir Hastanemizin proje çalışmalarına başladık.

Bizi kendinizle karıştırmayın. Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsinin arkasındayız. Çok daha modern bir Maraş'ı el birliğiyle yine biz inşa edeceğiz. 21 aylık sürede afetlere dirençli, çevre dostu akıllı şehirleri inşa ediyoruz.