Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re;Â CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Giorgia Meloni ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi gerÃ§ekleÅŸtirdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Ä°srail'in Gazze'ye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± ile bÃ¶lgede yaÅŸanan insani kriz ele alÄ±ndÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Filistin topraklarÄ±na yÃ¶nelen vahÅŸetin giderek derinleÅŸtiÄŸini, sivil Ã¶lÃ¼mlerinin her geÃ§en dakika arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek savaÅŸ suÃ§larÄ± iÅŸleyen Ä°srail'in uluslararasÄ± mahkemelerde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± ve Ä°talya'dan ateÅŸkesin ve kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in destek beklediÄŸini vurguladÄ±.Â