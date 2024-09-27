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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan savaş gemilerini selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan savaş gemilerini selamladı. Erdoğan ayrıca, Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'yle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

27.09.2024 - 21:03 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan savaş gemilerini selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan savaş gemilerini selamladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'yle ilgili yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Mavi Vatan’ımızda fedakârca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum.

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