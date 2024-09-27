Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan savaş gemilerini selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan savaş gemilerini selamladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'yle ilgili yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Mavi Vatan’ımızda fedakârca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum.

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü’nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.



Mavi Vatan’ımızda fedakârca görev yapan tüm… pic.twitter.com/xCkVRgPVD9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 27, 2024

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