Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçileri kabul etti: Çalışanlarımızın haklarını korumak önceliğimiz oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu anlayışla son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi, memur ve işveren temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Katılımcılarla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Tüm işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum. Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakarca çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İşçi ve işverenlerimizin her birine Rabb'imden helal, hayırlı ve bereketli kazançlar niyaz ediyor. Emeklerini zayi etmesin diyorum." ifadesini kullandı.

Emeğin hem inanç hem tarih hem de kültürde büyük bir kutsiyet taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

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"Milletçe bugünlere gelmemizde emek vermenin, say etmenin, sabırla çalışmanın önemli bir yeri vardır. Biz emek ve alın terini merkeze alarak inşa ettiğimiz medeniyetimizi, örnek bir iş ahlakıyla süslemiş anlayışın mirasçılarıyız. Peygamber Efendimiz, bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur; 'Kesinlikle hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir.' Emeğin hak ettiği itibarı gördüğü, çalışanın hakkını aldığı, güçsüzün güçlüye ezdirilmediği tarihimiz, işte bu hakikatin ışığında şekillenmiştir. Bu yüksek bilince sahip çıkmak, emeklerini alın teriyle bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim hep temel önceliğimiz olmuştur.

İşçi ve işverenlerimizin refah seviyelerinin yükseltilmesi, sendikaların faaliyetlerini sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu anlayışla son 23 yılda ihtiyaç duyulan yasa ve mevzuat düzenlemelerini bir bir hayata geçirdik. Sendikal hakları yeniden ele alarak önemli ölçüde iyileştirdik. İstihdam politikalarımıza hız ve etkinlik kazandırdık. Çalışma hayatının tüm aktörlerini kapsayan geniş çaplı reformlar yaptık. Tüm kesimler için fırsat eşitliğini önceleyen yenilikleri devreye aldık. Emekçilerimizin hak ve hukukunun korunmasına ilişkin hassasiyetimizi yalnızca sözlerimizle değil son dönemde hız verdiğimiz çalışmalarımızla da açıkça ortaya koyduk."

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"SENDİKAL GÜVENCELERİ GÜÇLENDİRDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "tek parti zihniyeti"nin yasakladığı 1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettiklerini hatırlatarak, "Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nu revize ederek toplu sözleşme sistemini daha kuşatıcı hale getirdik." dedi.

Kamu görevlilerinin de toplu sözleşme hakkından yararlanmalarını sağladıklarını anımsatan Erdoğan, "Daha önce türlü zorluklarla boğuşan sendikalarımızın kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri güçlendirdik, grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu yürürlüğe koyarak çalışma şartlarını ve alınacak tedbirleri azami surette iyileştirdik." ifadesini kullandı.

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Belediyelerde çalışan taşeron işçilere ve sözleşmeli personele kadro imkanı tanıdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisinin, Anayasa Mahkemesi'nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve hac izinleri de dahil kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. Bu yıl yüzde 30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık. İşverenlerimize yönelik asgari ücret desteğimizi de aynı şekilde sürdürüyoruz. Burada sayamayacağımız kadar çok projeyi, hizmeti, yatırımı hayata geçirdik. Bundan sonra da inşallah aynı azimle, aynı istek ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. İşçi ve işverenlerimizle, çiftçi ve üreticilerimizle, sendikalarımızla, tüm çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, 'Emeğin ve Alın Terinin Yüzyılı' yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."

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DAVETLİLERİN KONUŞMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ülkenin farklı illerinden gelen işçileri, 8 konfederasyon ve meslek örgütlerinin başkanlarını kabul ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, işçi haklarının, çalışma hayatında yaşanılan sorunların dile getirildiği anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Birbirleriyle menfaati çelişen gruplar, bu masanın etrafında toplanabilir hale geldi. Ülkemizin kalkınması, gelişmesi sizin liderliğinizle oldu. Gelişmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi bu. Allah, bu birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Kültürümüzde çok güzel söz var: 'Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır.' Herkesin farklı bir hizmet alanı var. Herkes o hizmet alanında ülke nezdinde birleşebildiği ölçüde hepimiz de rahat edebiliyoruz. Bizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kendilerini kabul ederek fikirlerini aldığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Esnaf neyi bekler? Ülkede huzuru bekler. Vatandaş neyi bekler? Ülkedeki huzuru bekler. Siz değerli çalışan emekçilerin bugünü kutlu olsun." dedi.​​​​​​​

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, devlet, işçi ve işverenin birbirini sürekli desteklemesi gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

"İşçinin, işverenin bir arada olduğu, devletiyle beraber olduğu anların kıymetini bilmemiz gerekir diye ifade ediyoruz. Tüm teşkilat olarak da bu düşüncemizin arkasındayız. Bugün de esasında böyle bir resim bizi çok memnun ediyor Cumhurbaşkanı'm, bakanlarımızla birlikte."

Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Konuşmanızda ifade ettiğiniz tarzda, emekçi kardeşlerimizin ülkemizin imkanları çerçevesinde haklarını en maksimum düzeyde, bu konudaki hassasiyetinizi biliyoruz, elimizden her zaman gelen en maksimum düzeyde destekledik, desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Erdoğan'ın hem Başbakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı döneminde, Türk çalışma hayatında büyük reformlara imza attıklarını, büyük desteğini gördüklerini söyledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışma hayatına ilişkin "çözülmez" denilen birçok sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetiyle, atılan adımlarla çözdüklerini dile getirerek, "Bu tip meselelerde sizlerin samimi ve bizleri sahiplenen, tüm emek kesiminin yolunu açan bu iradeniz son derece kıymetli. 1 Mayıs'ın tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 1 Mayıs önceden 'devlete kafa tutma günü' olarak zihinlere kazınmıştı, şimdi Anadolu'nun bütün illerine yaydık ve normalleşti." diye konuştu.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeğe ve alın terine verdiği kıymeti çok iyi bildiklerini vurgulayarak, "Sendikal kanunun hazırlanması, toplu sözleşme kanununun çıkarılması, daha sonraki süreçlerde sendikaların daha güçlü yapılar olması noktasında çok ciddi gayret ve destek verdiniz. Bu anlamda minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

5 milyon kişiyi istihdam eden bir sektörü temsil ettiklerini anlatan TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da pek çok sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dirayetiyle çözdüklerini anlattı.

Kabulde, çeşitli meslekleri temsilen bulunan işçiler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.