GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

09.11.2023 - 14:25 | | DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere vardığı Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

    GÜNCEL HABERLER

    Akıllı kavşak vatandaşın aklını karıştırdı: Ne olduğunu anlamadık! Mühendis okulu sanırsam dışarıdan bitirdi...

    Akıllı kavşak vatandaşın aklını karıştırdı: Ne olduğunu anlamadık! Mühendis okulu sanırsam dışarıdan bitirdi...

    Bloomberg'den analiz: 'Erdoğan vazgeçilmez, ABD elini çabuk tutmalı!'

    Bloomberg'den analiz: 'Erdoğan vazgeçilmez, ABD elini çabuk tutmalı!'

    44 katlı rezidansta korkunç ölüm! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti

    44 katlı rezidansta korkunç ölüm! 2 çocuk annesi hayatını kaybetti