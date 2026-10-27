Fransa'da 'Masada kalırsın' dediler! 43 yaşındaki hasta çareyi Van’da buldu

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Fransa'da yaşayan iki çocuk annesi Esma Canpolat'a yaklaşık 2 yıl önce glomus tümörü teşhisi konuldu. Tümörün bulunduğu bölgenin riskli olması nedeniyle Fransa'daki üniversite hastaneleri ve İstanbul'daki çeşitli sağlık kuruluşlarına başvuran Canpolat'a, ameliyat sırasında masada kalacağı, felç kalabileceği veya sesini kaybedebileceği söylendi.

Tümörün büyümeye devam etmesi üzerine tedavi arayışını sürdüren Canpolat, Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel'in gerçekleştirdiği ameliyatlara ilişkin videoları izledi. Daha önce Başel tarafından ameliyat edilen hastalarla da görüşen Canpolat, kendisine duyduğu güven üzerine Van'a gelerek ameliyat olmayı tercih etti.

Yaklaşık 4 santimetre büyüklüğündeki ve içe doğru büyüyen tümör, Prof. Dr. Başel tarafından gerçekleştirilen operasyonla tamamen çıkarıldı. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmeyen Canpolat'ın taburcu edilmesine karar verildi.

İHA muhabirine konuşan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, tümörün yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde olduğunu ve içe doğru büyümesinin ameliyatı zorlaştırdığını belirtti. Canpolat'ın Van'a gelmesinin ardından ameliyatını ertesi gün gerçekleştirdiklerini ifade eden Başel, "Yaklaşık 6-7 ay önce Fransa'dan bize ulaştı. Yapılan ameliyatla ilgili röportajları sosyal medyada görmüş. Filmlerini istedim. Yaklaşık 4 santimetre büyüklüğünde, içe doğru büyüyen büyük bir tümör vardı. Tümörün içe doğru büyümesi, ameliyatı biraz daha zor hale getiriyor. Görüştüğümüzde, orada kendisini çok korkuttuklarını anlattı. 'Bu tümör çıkarılırsa felç olursun, sesin gider, ameliyat masasında kalırsın' gibi senaryolar anlatmışlar. Hastamız da doğal olarak korkunca arayışa girmiş ve bize ulaştı. Hatta bizim daha önce ameliyat ettiğimiz bazı hastalarla da görüşmüş" dedi.



"Ses teli de şahdamarı da etkilenmedi"

Hastanın İstanbul'da başka bir hastaneden de randevu aldığını, buna rağmen kendilerine güvenerek Van'a geldiğini dile getiren Başel, "Son ana kadar hastamızı kararından vazgeçirmeye çalışanlar oldu. Biz hazırlıklarımızı yaptık ve kendisine gelebileceğini, Van'da olduğumuzu söyledik. Ancak son anda 'Van'da bu iş olmaz, sen İstanbul'da ol' diyerek hastamızı yönlendirmeye çalışan kişiler de olmuş. Buna rağmen hastamız bize güvendi ve geldi. Allah'a şükür, geldiği günün ertesi günü ameliyatını gerçekleştirdik. Bugün de taburcu ediyoruz. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Ses teli de şahdamarı da etkilenmedi. Bugün hastamızı şifa ile İstanbul'a, oradan da Fransa'ya uğurlayacağız inşallah" diye konuştu.

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"Çok korktum ve panik yaşadım"

Yaklaşık 21 yıldır Fransa'da yaşadığını belirten Esma Canpolat ise 2 yıl önce ortaya çıkan şah damarı tümörü nedeniyle başvurduğu hastanelerde kendisine anlatılan riskler nedeniyle büyük korku yaşadığını söyledi. Fransa ve İstanbul'da birçok doktordan görüş aldığını dile getiren Canpolat, "Ameliyat sırasında masada kalabileceğimi, felç olabileceğimi ve sesimi kaybedebileceğimi belirttiler. Tabii ben de çok korktum ve panik yaşadım. Ailem İstanbul'da olduğu için İstanbul'daki bütün büyük hastanelerden görüş aldım. Geldim, muayene oldum ancak hemen hemen hepsi aynı şeyleri söyledi. En sonunda bir kulak burun boğaz profesörüyle görüşerek ameliyat olmaya karar vermek zorundaydım. Çünkü başka seçeneğim yoktu. Tümör büyümeye başlamıştı ve en kısa zamanda alınması gerekiyordu" şeklinde konuştu.

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"Doğru karar verdiğimden çok eminim"

Prof. Dr. Halil Başel'in ameliyat videolarını izledikten sonra kendisine ulaşmaya karar verdiğini anlatan Canpolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Videolarını izleyince içimde farklı bir duygu hissettim ve hastalarıyla iletişime geçtim. Bana en çok güven veren Halil Hocam oldu. Hastalarının hiçbirinde komplikasyon yaşanmadığını görünce, sağ olsunlar, onların da yardımıyla hocama ulaştım. Doğru karar verdiğimden çok eminim. Elhamdülillah, Van'a geldim ve ameliyatımı herhangi bir komplikasyon yaşanmadan oldum. Allah böyle doktorlarımızdan razı olsun."