Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı! Uçağın ismi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın söndürme uçakları teslim törenine katıldı. Erdoğan, uçaklardan birine imzasını atıp uçağın ismi olan 'NEFES' yazısını yazdı. Erdoğan daha sonra personellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “Orman Genel Müdürlüğü Yangın Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı.

UÇAĞA İMZASINI ATIP 'NEFES' YAZDI

Erdoğan yangın söndürme uçağını imzaladı ve üzerine 'NEFES' ismini yazdı.

Törendeki gelişmeleri CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan aktardı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yangınlarda kullanacak olan 6 adet hava aracını inceledi. Erdoğan, bir yanına Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'yi diğer yanına Orman Genel Müdürü Bekir Karaca'yı alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

YERLİ İMKANLARLA TUSAŞ'TA ÜRETİLDİ

Bir adet yangın söndürme helikopteri, 4 adet air traktör model amfibik yangın söndürme uçağı, 1 adet de insanlı keşif uçağı envantere alındı Yerli imkanlarla TUSAŞ'ta üretilen helikopter Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Erdoğan, tören sırasında 'Hadi hayırlı olsun' ifadesini kullandı.

UÇAĞA 'OTAĞI' İSMİNİ VERDİ

Erdoğan, 1 adet insanlı keşif uçağını da inceledi ve bu uçağa 'Otağı' ismini verdi. Orman yangının yönetimi konusunda büyük bir güç olacak. Erdoğan teslim töreninin ardından memleketi Rize'ye hareket etti.

75 HELİKOPTER, 21 UÇAK, 8 İHA İLE MÜCADELE EDİLECEK

Orman Bakanlığı'nın orman yangınıyla mücadele için 75 helikopteri, 21 uçağı ve 8 iha'dan oluşan hava gücü hizmete devam edecek.

BAKAN KİRİŞÇİ: 31 UÇAK İÇİN 286 MİLYON DOLAR ÖDEDİK

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, törende konuştu. Bakan Kirişci, orman yangınlarını önlemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, "Genel müdürlük olarak, bakanlık olarak asli işimiz yangın çıktıktan sonra riski yönetmek. Dolayısıyla böyle bir risk yönetimi konusunda bakanlığımız mevcut çalışmalarına yenilerini ekleyecektir. Toplamda 31 hava aracımız olacak. Ayrıca kiraladığımız helikopter ve uçaklarımızla, İHA’larla ilgili de süreç devam ediyor. Uçakların içerisinde öyle bir uçak var ki, mutlaka uçaktan sadece genel müdürlüğümüz değil, ülkemizin bütün birimlerinin istifade etmesi beni bir vatandaş olarak mutlu eder. Çünkü uçak 10 milyon dolar, 10 milyon dolar da bu uçağın donatılarına para verdik. Bu 31 uçak için ödediğimiz para bugün için 286 milyon dolar. Türk Lirası olarak da 6 milyar mertebesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir 20 milyon dolarlık bir aracı bütün kurumlarımızın mutlaka istifadesine sunmamız bu ülkenin ihtiyaçlarını karşılama noktasında esas olmalıdır" dedi.

Konuşmaların ardından envantere katılan uçak ve helikopterler gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Bakan Kirişci, helikopter ve uçakları inceleyerek, pilotlar ve bakanlık personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi.