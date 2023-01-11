GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete'de
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

11.01.2023 - 07:47 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Erol Yaşar, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörülüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Gülfettin Çelik atandı.

GÜNCEL HABERLER

XBB.1.5'in ardından flaş maske kararı!

XBB.1.5'in ardından flaş maske kararı!

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüksek maaş için kritik tarih verildi, dikkat çeken çırak sigortası uyarısı

EYT ile ilgili son dakika gelişmesi! Yüksek maaş için kritik tarih verildi, dikkat çeken çırak sigortası uyarısı

Tapuda yeni dönem! Ev fiyatları ve rayiç bedel farkı için düğmeye basıldı

Tapuda yeni dönem! Ev fiyatları ve rayiç bedel farkı için düğmeye basıldı