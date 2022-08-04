ÖSYM Başkanlığı'na Bayram Ali Ersoy atandı

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiası sonrası Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı.

Bu gelişmenin ardından bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI

Öte yandan bazı üniversitelere de rektör atandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.