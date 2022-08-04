ÖSYM Başkanlığı'na Bayram Ali Ersoy atandı
Son dakika gelişmesi. Halis Aygün'den boşalan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı koltuğuna Bayram Ali Ersoy getirildi. Atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
04.08.2022 - 02:10 |
KPSS sorularının sızdırıldığı iddiası sonrası Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı.
Bu gelişmenin ardından bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki karara göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.
3 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI
Öte yandan bazı üniversitelere de rektör atandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nuri Aydın, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hacı Ali Mantar atandı.