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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

22.07.2023 - 06:59 | | Düzgün Barış DENİZ/ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Kül, Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus Demirer, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat Uyanık, Mısır Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu Şen, İspanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket Küçükel Ezberci, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit Küçükyılmaz atandı.

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