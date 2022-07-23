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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

23.07.2022 - 01:21 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Edip Müyesseroğlu atandı. Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine Halil İbrahim Akyıldız ile Adnan Gün atandı.

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