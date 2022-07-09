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GündemCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 üniversiteye rektör atandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 üniversiteye rektör atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı üniversitelere rektör atanırken Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Tuncer atandı.

09.07.2022 - 02:06 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Maltepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Edibe Sözen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Kamil Çolak, Recep Tayyip Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Akın Levent, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Hamza Al atandı.

İDARİ İŞLER BAŞKANLIĞI’NA ATAMA

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Tuncer de atananlar arasında yer aldı.

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