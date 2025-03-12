Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmralı heyeti randevu isterse veririm
12.03.2025 - 13:08Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, grup toplantısı sonrası 'DEM Parti ile görüşür müsünüz?' sorusuna da yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEM Parti ile görüşür müsünüz?" sorusuna, "İmralı heyeti randevu isterse veririm." diyerek yanıtını verdi.