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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski Tahıl Koridoruyla ilgili görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti" denildi.

21.07.2023 - 20:17 | | İSTANBUL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenski Tahıl Koridoruyla ilgili görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti" denildi. 

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