Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesi ne zaman, Cumhurbaşkanı ve CHP Genel Başkanı saat kaçta görülecek?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluşmasının ardından gözler, Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel görüşmesi ne zaman, saat kaçta?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Lideri Özel, 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra bir araya gelecek.
RESEPSİYONDA RANDEVULAŞTILAR
23 Nisan resepsiyonundaki çay sohbetinde randevulaşan iki liderin görüşmesi öncesinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni anayasa çalışmaları kapsamındaki lider turuna Özel ile başlaması kulislerde, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde CHP tarafına yönelik bir nabız yoklaması olarak da yorumlanıyor.
ÖZEL’İN DOSYASINDA ÇOK BAŞLIK VAR
Anayasa tartışmalarına kapılarını kapatmayan ancak “öncelikle mevcut anayasaya uyulmasını bekleriz” sözleriyle yargı başta olmak üzere “iyi niyet adımları” beklentisini dillendiren Özel’in ise belediyelerin sorunlarından hayat pahalılığı ve emekli aylıklarına, atanamayan öğretmenlerden mülakat uygulamalarına kadar çok başlıklı bir dosya ile bu görüşmeye gideceği belirtiliyor.