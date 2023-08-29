Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin Çankaya ilçesindeki evinde gerçekleşen görüşme, saat 14.00'te başladı.

BAHÇELİ GİRİŞTE KARŞILADI

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin girişinde karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti.

GÖRÜŞME YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. Bahçeli, görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. İki lider gazetecileri selamladıktan sonra Erdoğan, Bahçeli'nin konutundan ayrıldı. Daha sonra Bahçeli de konuttan ayrıldı.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova görüşmeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

Yerel yönetimlere dönük iş birliği modeli üzerinde çalışılması kararı çıkabilir görüşmeden sonra. Devlet Bahçeli ile Erdoğan’ın temmuz ayında gerçekleştirdikleri son görüşmede yerel seçimde iş birliğinin devam etmesine dönük kararın alındığını vurgulamıştı. İki parti yaz ayları boyunca ayrı ayrı çalışmalarını yapmıştı. Bugünkü görüşme sonrası ortak çalışma kararı verilmesi beklentisi çok yüksek diyebilirim.

Bahçeli dün Akşener’in ayrı ayrı seçime girelim çağrısına yanıt verirken, Cumhur İttifakı bileşenlerinin iş birliğini sürdüreceklerinin altını çizen bir yanıt vermişti Akşener’e.

ÖNEMLİ BİR AŞAMA OLACAK

İşte o yanıtın ardından AK Parti MKYK yaptı, bugün Cumhurbaşkanının talebi üzerinde Bahçeli ile Erdoğan bir araya geliyorlar. Önemli bir aşama olacak. Bu görüşme sonrası ortak çalışma talimatının iki parti kurmaylarına verilmesi ve görevlendirme yapılması bekleniyor.

Yaz aylarında strateji ekibi kapsamlı bir çalışma yaptı. AK Parti büyük oranda hazırlığını tamamlamış durumda. Neydi o çalışma? Edindiğim bilgiye göre daha çok mevcut durumun tespit edilmesi yönündeydi. Bir tablo ortaya kondu. 2019 yerel seçiminde nereler kazanıldı, nereler kaybedildi? Neden kazanıldı, neden kaybedildi ve son genel seçimde bilhassa büyükşehirlerde yaşanan oy kaybının sebepleri neydi? Madde madde çıkarıldı.

GÜNDEMDE YEREL SEÇİM, EKONOMİ VE SIĞINMACILAR VAR

Büyükşehirler açısından ilk iki maddenin ekonomi ve sığınmacılar olduğunu söyleyebilirim. MHP ile yapılacak çalışmada son seçimlerde elde edilen sonuçlar üzerinden iş birliğine gidilmesi modeli üzerinde durulacak.

Birçok seçenek var. 2019 yılında sadece büyükşehirlerde büyükşehir belediye başkan adayları üzerinde iş birliğine gidilmişti. İlçelerde dahi iş birliği yapılmamıştı. Yeni dönemde daha kapsamlı bir iş birliği modeli üzerinde durulmasına sıcak bakılıyor.

30 büyükşehirde hem belediye başkan adayları hem ilçelerde ortak çalışma görebiliriz. İstanbul, Ankara çok kritik iki il. Burada hem belirlenecek belediye başkan adaylarının ismi hem de ilçelerde olası iş birliği ile belediye meclisinde Cumhur İttifakının çoğunluğu sağlaması yönünde strateji izlenebilir.

ADANA, MERSİN,ANTALYA MHP'YE BIRAKILABİLİR

Büyükşehirlerde MHP eksenine baktığımızda Adana, Mersin, Antalya’da belediye başkanlıkları MHP’ye bırakılabilir.

51 ile de iş birliğinin kapsamı sıçrayabilir. Bir önceki yerel seçimde iller yoktu. Bu kez 51 il için ayrı ayrı konuşulabilir. MHP son genel seçimde 13 ilde ilk kez milletvekili çıkardı yani oy oranını artırdığı iller var. Nerelerde Cumhur İttifakı olarak başarılı olabiliriz? Tüm bunlar gözetilerek ortak çalışmanın bugünden itibaren başlamasını bekliyoruz.

AK Parti’nin 7 Ekim’de kongresi var. Kongre sonrası parti grubunun ekim ortalarında kamp yapması değerlendirme yapması bekleniyor. Aday adaylarının netleşmesi kasım ayına doğru olacak gibi görünüyor. Aday adayları netleşirken bir kez daha iki liderin bir araya gelmesi hangi isimlerin aday gösterileceği konusunda birbirlerinin nabzını tutmasını bekliyoruz.

Aday kısmı netleşmeye başlayacağı süreçte yine son sözü iki genel başkanın söylemesini bekliyoruz. Ankara’da MHP’nin desteklemeye hazır olduğu bir isim var. Şimdi çok erken, isim isim konuşmuyoruz. İlerleyen aşamalarda iş birliği netleştikçe sıra ona da gelecektir.