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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle buluşmasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.

03.12.2022 - 21:37 | | ŞANLIURFA (İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’da gençlerle buluştu. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi

Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi

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