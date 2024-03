Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de: Her adımımızı ya CHP ya PKK engelledi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Van mitingi sonrası geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan, partisinin İstiklal Caddesi'nde düzenlediği miting alanına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'yi özlediğini Hakkarili kardeşlerinin de kendisini özlediğini belirterek, “Van'dan sizlere selam getirdim. Gönüllerimizi bir kez daha buluşturan rabbime hamdolsun. Hakkari'ye gelmeden önce Van'ın misafiri olduk. Maşallah orada da bambaşka bir coşku vardı. Sizlere Vanlı kardeşlerimin o muhabbetini iletiyorum. Doğu- batı, kuzey- güney demeden ülkemizin dört bir köşesini, 81 vilayetimizin her köşesini dolaşıyoruz." dedi.

'ELLERİNİN ALTINDAKİ TÜM PİYONLARI ÜZERİMİZE SALDILAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi, Sünni ayrımı yapmadan herkesi bağırlarına bastıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Bir zamanlar milletimize mağduriyetler yaşatan, kendilerini devletin sahibi gören bir avuç seçkin azınlık dışında çoğumuz ötekileştirildik. Haksızlığa ve hukuksuzluğu maruz bırakıldık. Gezi olaylarında, 17-25 Aralık darbe girişimine, hendek teröründen, 15 Temmuz ihanetine kadar nice badireyi aşarak bugünlere geldik. Ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar. Eminim sizler de gayet iyi hatırlıyorsunuz. Attığımız her adım ya CHP tarafından engellendi ya da istismar zeminini kaybetmekten korkan bölücü örgüt tarafından sabote edildi. CHP ve ortakları bunu sokaklarımızı karıştırarak ve kışkırtarak yasakların geri gelmesine çalıştılar. Böylece örgüt ise yaşlı, kadın, genç, polis, asker demeden vatan evlatlarını kalleşçe katlederek, aynı amaca hizmet etti. Her ikisi de Türkiye'de huzuru, güvenliği, kardeşliği ve demokrasinin hakim olmasını istemediler. Her ikisi de bu milletin terör belasından yakasını kurtarmasını hiçbir zaman istemediler. Hakkarili kardeşlerimin de bunu gördüğüne inanıyorum. Sizlerden 31 Mart'ta iradenizi kendilerinin tapulu mülkü görenlere esaslı bir ders vermenizi bekliyorum."

'HUZURUNUZA BİRBİRİNDEN KIYMETLİ ADAYLAR ÇIKARDIK'

Hakkarililerin huzuruna, birbirinden kıymetli adaylarla çıktıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimizin kaynaklarını terör örgütlerine ve teröristlere aktarmadan sizler için kullanacak isimler belirledik. Hakkari Belediye Başkan Adayımız İsmet Ölmez, fakir fukarayı gözetmesi, ihtiyaç sahiplerinin elinden tutması ile bilinen bir kardeşimizdir. İsmet kardeşimiz, şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için kendi imkanlarını da kullanacağına dair bize söz verdi. Seçilmesi halinde elbette biz de İsmet kardeşimizin yanında yer alacağız. Şimdi buradan soruyorum, hazır mıyız? Hakkari, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hakkari ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur ittifakının renkleri ile boyamaya var mıyız? Allah sizlerden razı olsun" dedi.

'HAKKARİ'YE 21 YILDA YAKLAŞIK 72 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetleri döneminde ülkenin her köşesine, her bölgesine hizmet götürmek için mücadele verdiklerini de belirterek, "Hakkari'ye 21 yılda yaklaşık 72 milyar lira yatırım yaptık. Yüksekova'dan buraya araçlarınızla rahatlıkla gidebiliyorsunuz. 20 yıl önce böyle bir imkan var mıydı? İnşallah tünellerle yollarımızı daha da güzel hale getireceğiz. Hakkari Üniversitesi'ni kurduk, gençlik ve sporda bin 476 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları yaptık. Birçok farklı branşta 20 spor tesisi inşa ettik. Hakkari'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 6 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta 220 yataklı Hakkari ve 150 yataklı Yüksekova Devlet Hastaneleri başta olmak üzere toplam 37 sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastanelerimizi ek yatak kapasiteleriyle birlikte büyüteceğiz. Toplu konutta Hakkari'de 4 bin 935 konut projesini hayata geçirdik. Deprem meselesinin ne kadar önemli ve acil bir konu olduğunu 6 Şubat'ta hep birlikte bir kez daha gördük. Hükümet ve belediyeler el ele vererek Hakkari'yi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz. Hakkari'deki üç millet bahçesi projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Ulaşımda 2002 yılına kadar Hakkari'ye sadece bir kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, biz tam 97 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yüksekova yolundaki Yeni Köprü Tüneli'ni de bu sene tamamlıyoruz" dedi. (DHA)

