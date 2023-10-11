Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsatçılara ağır yaptırımlar uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB Şura Salonu'nda 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan yaptığı konuşmada, "Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık. Alınan tedbirler, kesilen cezalar sayesinde otomotiv piyasasındaki spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Güya araç kıtlığından fiyatlar sürekli artarken, bugün artık indirimleri, kampanyaları konuşuyoruz" dedi.

Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacaklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız" şeklinde konuştu.

Çimento sektöründeki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, "Çimento ve hazır betondaki dengesiz fiyat artışlarını takibe aldık. Denetimler sonunda burada da fırsatçılık tespit edersek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

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Bilinçli tüketicilerimizi, yarışmada dereceye giren öğrenci kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ödül törenimizi her yıl mart ayında yapıyorduk ancak 6 Şubat'ta deprem felaketi sebebiyle ödül törenimizi de erteledik. 7 aylık gecikmeyle de olsa törenimizi bugün gerçekleştiriyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu vesileyle Allah'tan rahmet, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum.

Bu büyük felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ekonomi yol haritalarında önceliği daima bölgenin ayağa kaldırılmasına veriyoruz. Bölgeye 762 milyar lira ayırmıştık. 2024 yılında deprem bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. Deprem konutlarımızın inşası hızla sürüyor. İş yerlerimizi, ticarethanelerimizi hızla yapıyoruz.

Depremzedelerimizi siyasi tercihlerinden dolayı onlara hakaret edenlerin insafına bırakmayacağız. Bu zor günlerin üstesinden alnımızın akıyla hep beraber geleceğiz.

Kritik süreçte muhalefetin tüm baskısına rağmen ekonomide vahim sonuçları olabilecek fevri adımlardan uzak durduk. Geniş yelpazede verdiğimiz destek ve teşviklerle çarkların kesintisiz dönmesini sağladık. Tüm dünyada son 60-70 yılın en yüksek rakamlarına ulaşan enflasyon oranları bizleri de olumsuz etkiledi, halen de etkiliyor. Avrupa'dan Amerika'sına herkes enflasyonu dizginlemeye dönük politikalar uyguluyor. Biz bu süreci son dönemde biraz daha ağır yaşadık.

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"İNDİRİM KAMPANYALARINA BAŞLADILAR"

Tamamen fırsatçılıktan kaynaklı fiyatlama davranışları eklenince bizim yükümüz daha da arttı. Ekonomik hiçbir gerekçe ile açıklanamayacak afaki rakamlar gördük. Vatandaşın lokmasına kasteden açgözlülerle karşılaştık. Yeni kabinemizin önceliklerinden birisi bu balonu söndürmekti. Attığımız kararlı adımlarla otomobil fiyatlarından başlayarak birçok alanda ciddi mesafe aldık. Alınan tedbirler, kesilen cezalar sayesinde otomotiv piyasasındaki spekülatif fiyat artışları ortadan kalkmaya başladı. Güya araç kıtlığından fiyatlar sürekli artarken, bugün artık indirimleri, kampanyaları konuşuyoruz. Benzer bir tablonun konut ve kira fiyatlarında da yaşanacağına inanıyoruz. Fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar uygulayacağız. Fırsatçılık peşinde koşanlara nefes aldırmayacağız.

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Çimento ve hazır betondaki dengesiz fiyat artışlarını takibe aldık. Denetimler sonunda burada da fırsatçılık tespit edersek gereği neyse onu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Vatandaşlarımızı haksız fiyat artışı, stokçuluktan, güvensiz ürünlerden korumaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bilinçli tüketicilerin sağlıklı ekonominin temeli olduğu düsturuyla hareket ediyoruz. Batılı ülkeler tüketici haklarının önemini 1960'lı yıllarda kavrasa da bizim kültürümüzde ahilikle yüzyıllardır tüketici hakları korunmaktaydı. Bizi aldatan bizden değildir. Esnaf, tüccar ve üreticinin uyması gereken ilkeler yüzyıllar önce belirtilmiştir. Esnafımızın müşteri memnuniyetini ön planda tutması, rekabeti koruması, kaliteli mal ve hizmet sunması gerekiyor. Satılan mal geri alınmaz tabelalarının birçok yerde kaldırıldığını, kanunda tanınan hakların tüketicilere verildiğini görüyoruz. Tüm işletmelerimize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. İBB başkanı olduğum dönemde zabıta tüketici amirliğini ilk defa biz kurduk. İstanbul'da başlayan bu uygulama birçok belediyemizde bu birimin kurulmasına vesile oldu. 85 milyon vatandaşımızı sağlıksız ve güvensiz ürünlerden, satıcı ve sağlayıcıların haksız uygulamalarından aldatıcı vaat ve reklamlarından korumak maksadıyla birçok adım attık.

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