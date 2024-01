Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eskişehir coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın acı tatlı her hadisesine şahitlik etmiş kadim bir şehirdir. Anadolu'yu milletimizin ebedi yurdu haline getiren sembol isimlerin çoğu bu topraklarda yaşamış, dönüm noktası mahiyetindeki olayların çoğu bu topraklarda bu olmuştur. Gerçekten Anadolu'nun mayası bu topraklarda çalınmıştır. Haçlılara Anadolu'yu dar eden Kılıç Arslan’ın, milletimizin irfanının asırları aşan sesi Nasrettin Hoca’nın, gönül dünyamızın sultanlarından Yunus Emre’nin ve daha nice devlet ve hikmet büyüklerinin otağı Eskişehir'dir. Türkiye Yüzyılı yolculuğumuzda bizi en iyi anlayacak, en çok destek verecek ilimiz Eskişehir’dir. Eğitimde, sağlıkta, sanayide, teknolojide, tarımda, kültür sanatta, şehircilikte, çevrede ve diğer alanlarda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetleri, Eskişehir yakından biliyor. İnşallah belediyecilikte benzer bir atılımı 31 Mart'tan itibaren Eskişehir'imizde başlatacağız” dedi.

“Gözü de, gönlü de, aklı da başka yerlerde olanların şehirlerimize ve insanlarımıza verecek hizmetleri olmadığını gördük”

Muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerdeki yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demokrasi ve kalkınma atılımları ancak ülkenin her yerinde ve tüm alanlarda eş zamanlı yürürse ülkenin hedeflerine ulaşmasına hizmet verir. Ülkemizin şehirlerini, mümkünse tamamını gerçek belediyecilikle tanıştırma arzumuzun gerisinde işte bu hakikat var. Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz projelerin milletimizin hayatına tam manasıyla nüfuz edebilmesi için belediyelerin de buna destek vermesi, ayak uydurulması gerekiyor. Gözü de, gönlü de, aklı da başka yerlerde olanların şehirlerimize ve insanlarımıza verecek hizmetleri olmadığını son dönemde hep birlikte gördük, yaşadık. AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi olarak adaylarımızı milletimizin ve şehirlerimizin her alanda, her anında hep yanında olacak isimlerden belirliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun sahibi bir ülkenin şehirleri ancak bu vasıftaki belediye başkanlarıyla yönetildiği takdirde geleceğe hazırlanabilir. Cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle, Cumhur İttifakı'nın meclisteki gruplarıyla, belediye başkanlarımızın yanında yer alacağız” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZE FAYDA SAĞLAMAYACAK HİÇBİR KAVGANIN İÇİNDE OLMADIK, OLMAYACAĞIZ”

İçerisine girdikleri her tartışmada amaçlarının Türkiye’ye fayda sağlamak olduğunu belirten AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sizlerin de takip ettiği dünyadaki siyasi ve ekonomik güç dengelerinin yeniden kurulmaya başlandığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, kurduğumuz güçlü altyapı sayesinde bu yeni döneme geçmişte hiç olmadığı kadar hazırlıklı giriyor. Küresel ve bölgesel konjonktürde ülkemizin stratejik önemini ve avantajlarını arttırıyor. Siyasi, ekonomik ve askeri olarak artık kendi kararlarını verme, kendi hedeflerini belirleme ve bu doğrultuda gereken adımları atma imkanına kavuşan bir ülkeyiz. Eskişehir başta olmak üzere 81 vilayetimizin tamamının, 21’inci yüzyılın lider ülkesi Türkiye hedefine inandığını kilitlendiğini biliyoruz. Bize düşen görev bu potansiyeli harekete geçirmek, bu gücün doğru istikamete odaklanmasını sağlamaktır. Bunun için Türkiye'nin dikkatini dağıtacak hiçbir polemiğe girmiyor, emperyalist hesapların ürünü tüm oyunlardan, tüm senaryolardan uzak duruyoruz. Ülkemize fayda sağlamayacak, milletimizin güvenlik ve refahı beklentilerine katkı vermeyecek hiçbir tartışmanın, hiçbir kavganın içinde olmadık, olmayacağız. Amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir” dedi.

“BU MİLLETİN AYAĞINA PRANGALAR VURULMADIĞINDA NELER YAPABİLECEĞİNİ HERKESE GÖSTERDİK”

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Türkiye’nin gelişimi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Dün 2023 hedefleri demiştik, bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Bizden sonraki nesil de inşallah çok daha iddialı bir vizyonla milletimizi çok daha ileriye taşıyacak. Esasen en büyük başarımızın, Cumhuriyetimizin asrında ülkemizin atılımlarını engelleyen ne varsa hepsinin de geride kalmasını sağlamak olduğuna inanıyorum. Bu milletin ayağına prangalar vurulmadığında, sinsi oyunlarla yolu kesilmediğinde neler yapabileceğini geçtiğimiz 21 yılda dost düşman herkese gösterdik. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreçte ülkemizi dünyanın en büyük, en güçlü devletleri arasına sokarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. Boşuna Türkiye Yüzyılı demiyoruz. Gerçekten önümüzdeki asrı, Türkiye asrı, Türk asrı yapmanın kararlılığı, azmi, gayreti, heyecanıyla bu vizyona sarılıyoruz. Eskişehir'in de bu kutlu yolculuğu lokomotif illerinden biri olarak kabul ediyor, bunu hazırlamak istiyoruz. Bugünkü buluşmamız, inşallah tarihe böyle geçerek, evlatlarımıza bırakacağımız bir büyük miras hürriyeti kazanacaktır.”

İŞTE AK PARTİ ESKİŞEHİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Alpu Belediye Başkan Adayı - Alparslan Kokulu

Beylikova Belediye Başkan Adayı - Vahit Kara

Çifteler Belediye Başkan Adayı - Kadir Bıyık

Günyüzü Belediye Başkan Adayı - Hidayet Özmen

Han Belediye Başkan Adayı - Bekir Belceli

İnönü Belediye Başkan Adayı - Serhat Hamamcı

Mahmudiye Belediye Başkan Adayı - Murat Uçarer

Mihalgazi Belediye Başkan Adayı - Zeynep Güneş

Mihalıççık Belediye Başkan Adayı - Halil Sami Barış

Odunpazarı Belediye Başkan Adayı - Özkan Alp

Seyitgazi Belediye Başkan Adayı - Erhan Erden

Sivrihisar Belediye Başkan Adayı - Hüseyin İlhan

Tepebaşı Belediye Başkan Adayı - Hamid Yüzügüllü