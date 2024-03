Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demet demet dolarları toplayıp aralarında paylaşıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Konya Kılıçarslan Meydanı'ndaki mitinginde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili Konyalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Konya, vefanın şehridir. Bizim Konya ile gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk. Emniyetten bilgi aldım. Şu anda meydanda 110 bin kişi var

KONYA SADECE SINIRLARINDAN İBARET BİR ŞEHİR DEĞİL

Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece seçim, sandık değil, kutlu bir davanın sancağını yüceltmek olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz. Konya'nın 31 Mart'ta da rekor bir oyla belediyecilikte tarih yazacağına inanıyorum. Konya sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değil, asırlarca Anadolu'ya başkentlik yaptı. Sadece kendisi kalkınmakla kalmadı, herkese faydası dokundu. Konya Büyükşehir Belediyemiz deprem bölgesinde yapmadık destek bırakmadı. Rabbim hepinizden razı olsun.

CHP, DEM'LE GİZLİ SAKLI İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

6'lı masayı hatırlıyorsunuz değil mi? Bugün Mahalli İdareler Seçimleri'nin kendine özelliklerini kullanarak cepheyi birazcık daha genişlettiler. CHP, yine DEM'le gizli saklı bir iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri, ilçeleri paylaşıyorlar. DEM yönetimi, dışarıdan aldığı emirlere göre hareket ediyor. En çok oyun alınacağı yerde bile emirleri yerine getirecek kişileri aday gösteriyorlar. Örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyorlar. CHP ile yaptığı pazarlıkla yine işaret edilen isimleri öne sürdüler. Bu iki partinin sinsi oyununa, AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başkaları da var. CHP'nin kifayetsiz muhterisleri Atatürkçülük gibi kavramların istismarı ile varlıklarını sürdürmüştür.

MECLİS'E BİLE GİREMEDİLER

Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak hiçbir adım atmadan siyasette tırnak tutturma hevesindeler. Daha önce birileri denemişti. Partimizden ayrılıp altılı masaya misafir oldular. Şu anda parlamentoda bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı kendileri Meclis'e bile giremediler. Milletin nezdinde de kaybettiler.

Projeye ortak olunmasına seçimlerde milletin karşısına çıkılmasına itirazımız yok. Sadece memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyenlerin durumuna gönlümüz razı gelmiyor. Sırf AK Parti husumeti ile Erdoğan husumeti ile AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Bir davası, bir vizyonu olanların durumu farklıdır. Bir de bunları destekleyecek projelere, samimi hakikatli bir dile sahipseniz siyasette de gönüllerde de kalıcı olursunuz.

CHP'DEKİ PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ: ŞUNLARIN HALİNE BAK

AK Parti kurulduğu günden beri her seçimden birinci çıktı. Konya mücadelemizin de, maruz kaldığımız saldırıların da en yakın şahidi. Konya AK Parti döküntüleri ile terör örgütü uzantıları için çalışanlara itibar eder mi? Adı her türlü kirli pazarlıklarla anılan partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Demet demet dolarları, avroları toplayıp aralarında paylaşıyorlar. CHP'nin adı her türlü şaibeli işle anılıyor. Şunların haline bak... Bunlara bu ülke teslim edilir mi?

ESER VE HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ

Eser ve hizmet siyasetinde elimize su dökecek kimseyi tanımıyoruz. Şehirlerimizi eşi benzeri görülmemiş yatırımlarla buluşturduk. Son 21 yılda Konya’ya 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık. Eğitimde şehrimize 4 yeni üniversite kazandırdık.

Kulu Devlet Hastane'sinin bu çarşamba hasta kabulüne başlayacağının müjdesini de veriyorum. Kayacık ile mevcut gar arasındaki kesimi 4 hatlı hale getiriyoruz. Yeni Gar-Meram Raylı Sistem Hattı çalışmalarımız devam ediyor.

Tarım ve ormancılıkta şehrimize 25 baraj, 41 gölet, 76 sulama tesisi inşa ettik. Çiftçilerimize yaklaşık 119 milyar liralık tarımsal hibe desteği verdik.