Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti! Görüşme 1 buçuk saat sürdü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, saat 13.30'da başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

BEŞTEPE ÖNCESİ GAZETECİLERE KONUŞTULAR

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme öncesi Meclis'te açıklamalarda bulundu. Önder, "Biz bugüne kadar süreci irade ve kararlılıkla getirdik. Gayet korunaklı davrandık. Herkese minnettarız bütün ülkemize minnettarız." ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne ilişkin açıklamada DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder "Hem kendi görüş ve önerilerini hem de biz kendi önerilerimizi paylaşacağız" ifadelerine yer verirken DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ise "Sayın Cumhurbaşkanı belki de ilk defa bu konuda bizimle bir görüş alışverişinde bulunacak. Nelerin yapılması gerektiğine dair bize görüşlerini ifade edecek. Biz de yaptığımız bütün görüşmelerle ilgili kendisini bilgilendireceğiz"

'YAZILI BİR AÇIKLAMA YAPABİLİRİZ'

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Buldan ise, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ilk defa bizimle görüşme yapacak. Hepimize Türkiye'ye hayırlı olsun. İmralı heyeti olarak 2 kişi buraya geldik. Belki yazılı bir açıklama yapabiliriz." şeklinde konuştu.