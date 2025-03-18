Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çanakkale ruhunu anlamayan Türk milletini anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle selamlıyorum. Bu törende sizlerle beraber olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Bugün burada tevcih edeceğimiz madalyalar devletimizin size olan minnet duygusunun sembolüdür. Milletimizin kalbindeki takdiri katbekat üzerindedir. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Allah yolunda ölümü göze alarak mücadele eden gazilerimize aynı şekilde minnettarlığımızı ifade ediyorum.

Bizler, şehitlerimizin yaşadıklarına kalbimizle inanıyor ve iman ediyoruz. Onların hatıraları bin yıldır olduğu gibi yarın da istiklalimizin ve istikbalimizin güvencesi olacak. Bayrağımız gururla dalgalanıyor, ezanlarımız yükseliyorsa bunun arkasında şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin de cesareti vardır. Biz millet olarak bin yıldır tarih sahnesinde varlığımızı idame ettirebiliyoruz. Vatanımızda başı dik alnımız ak şekilde yaşamayı sürdüreceğiz.

"EN KALABALIK HAÇLI ORDUSUNA RAĞMEN BAŞARAMADILAR"

18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Çanakkale Savaşları, istiklal mücadelemizde milletimizin topyekûn kıyamı ifade etmesi bakımından farklı anlama sahiptir. İtilaf kuvvetleri ellerini kollarını sallayarak Çanakkale'den geçebileceğini sanıyorlardı. Tarihin gördüğü en kalabalık haçlı kuvvetlerine rağmen başaramadılar. Uzun menzilli silahlarına rağmen başaramadılar.

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"VATAN SAVUNMASI NASIL OLUR, 110 YIL ÖNCE GÖSTERDİK"

Yanlış hesap Çanakkale'de döndü, yanlış hesap hüsrana uğramıştır. İstiklale aşık milletin vatan savunması nasıl olur, Çanakkale işte 110 sene önce bunu dünyaya gösterdi. Türk milletinin kanı ile yazdığı destanın her sayfası ayrı gurur, hüzün vesikasıdır. Bir taraftan gururlanırken bir taraftan sesimiz titrer, gözyaşlarımız sel olur gider.

"TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Çanakkale savaşları, daha bunun gibi nice destana nice fedakarlığa sahne olmuştur. Çanakkale bize kıymetli bir miras bırakmıştır. Türk milletinin karakteri hürriyettir, istiklaldir, bağımsızlıktır. Çanakkale anlaşılmadan Türkiye anlaşılmaz. Çanakkale ruhunu anlamayan Türk milletini anlayamaz. Çanakkale'deki cesareti imanı anlayamayan bu milletin kodlarını anlayamaz. Çanakkale bizim nasıl bir millet olduğumuz anlatan epik bir destandır. Gönül coğrafyamızın dört bir yanından şehitlerimiz koyun koyuna yattığı sürece kimse bizim aramıza kandan ve gözyaşından duvarlar öremeyecek. Kardeşliğimize sahip çıkacak şehitlerimizin izinde ilelebet yürüyeceğiz. Zorluklar karşısında geri durmayacağız, tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz. El ele gönül gönüle omuz omuza vererek Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa edeceğiz.