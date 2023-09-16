Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ABD’ye gidiyor

Erdoğan’ın bu yıl 19 Eylül Salı günü yapması öngörülen konuşmasında, ağırlıklı olarak tahıl koridorunun canlandırılması, Karadeniz’de istikrar, Suriye, Kafkasya ve Balkanlar’daki gelişmeler, mülteciler ile yabancı düşmanlığı ve Batı’da yükselen İslam karşıtlığına dikkat çekmesi bekleniyor. Erdoğan’ın BM hitabında ayrıca Kuran’ı Kerim’e yönelik saldırılara ilişkin de mesaj vereceği belirtiliyor. Erdoğan’ın iş dünyasından isimlerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

İKİLİ TEMASLAR

Erdoğan, 17-21 Eylül’de New York’ta yapılacak zirve kapsamında BM Genel Sekreteri Antonia Guterres ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başta olmak üzere çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile görüşecek. Erdoğan’ın ikili ve küresel meseleleri ele alacağı görüşmelerinin çoğunun Türkevi’nde olması bekleniyor.

TAHIL KORİDORU GÜNDEMDE

Dünyanın yakın merceğinde olan Karadeniz girişimi olarak bilinen tahıl koridoru konusunun Erdoğan’ın görüşmelerinde öncelikli gündem maddesi olacağı kaydediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Kafkasya’daki son gelişmeler ve Balkanlar’daki son durumun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerinde gündeme gelmesi öngörülüyor. Diğer taraftan, Türkiye’nin talepte bulunduğu F-16 Blok 70 ve modernizasyon kitlerinin tedariki ile İsveç’in NATO üyeliği konusu da yine Erdoğan’ın çantasındaki konu başlıklarından.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE SIFIR ATIK

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda Türkiye’nin attığı adımlar da Erdoğan’ın gündeminde olacak. Erdoğan, Paris İklim Anlaşması’na ‘2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma’ hedefleriyle en önemli katkıyı veren ülkeler arasında yer alan Türkiye’nin çalışmalarını muhataplarına anlatacak. Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen ve BM tarafından ödüle layık görülen ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında da etkinlikler gerçekleştirilecek.

SICAK DİYALOG: TÜRKİYE’YE GEL DE KONUŞALIM

Macron, Erdoğan’la G20’deki konuşmasının videosunu Twitter hesabından yayınladı. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 9-10 Eylül’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki ayaküstü sohbetin görüntüleri ortaya çıktı.

Macron, G20 temaslarını anlatan bir videoyu Twitter (X) hesabından paylaştı. Videoda Macron’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa ve samimi sohbeti de yer aldı. Görüntülerde Macron, Erdoğan’a “Sizinle Libya meselesini tekrar konuşmak isterim” diyor, Erdoğan ise Macron’a “Hani Türkiye’ye gelecektin” yanıtını veriyor. Macron’un “Gelmeyi teklif ettim, ama siz yoktunuz” cevabı üzerine Erdoğan’ın, “Gel, gel de konuşalım, tamam mı?” dediği görülüyor. Macron “Geleceğim” dedikten sonra iki lider el sıkışarak ve gülümseyerek ayrılıyor.