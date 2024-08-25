CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan: Bizler bu topraklarÄ±n emanetÃ§isi deÄŸil, asÄ±l sahipleriyiz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Bitlisâ€™te Malazgirt Zaferi'nin 953'Ã¼ncÃ¼ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinliÄŸinde konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan Ã¶ne Ã§Ä±kanlar ÅŸÃ¶yle:

Åžehitlerimizi minnetle anÄ±yorum. Bu topraklarÄ±n evladÄ± kardeÅŸim Zeki Ergezenâ€™i de rahmetle yad ediyorum. EcdadÄ±n konakladÄ±ÄŸÄ± zamanÄ± doÄŸru okuduÄŸu Ahlat iman ve medeniyet kÃ¶prÃ¼sÃ¼dÃ¼r. Anadoluâ€™daki tarihimizde pergelin sabit noktasÄ± olmuÅŸ iftihar duyduÄŸumuz ÅŸehirdir. Bin yÄ±ldÄ±r bu topraklarda tÃ¼ten ocak milletimizin ocaÄŸÄ±dÄ±r. Ahlat Malazgirtâ€™le birlikte fetih ve medeniyet rÃ¼zgarÄ± estirmiÅŸtir.

Ahlat baÅŸkentler doÄŸuran ÅŸehirler anasÄ± bir ÅŸehirdir. 8 bin 200 ecdat mezarÄ± ile kim olduÄŸumuzu hatÄ±rlatÄ±r. Ahlatâ€™Ä± kÃ¶kleri ile buluÅŸturmak yeniden cazibe merkezi haline getirmek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ahlat kÃ¼llerinden yeniden doÄŸdu. GenÃ§lerimiz buraya geliyor kÃ¶kleri ile tanÄ±ÅŸÄ±yor. Kabine toplantÄ±sÄ± ve aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni ile verdiÄŸimiz Ã¶nemi gÃ¶steriyoruz.

'SENARYOLARI YIRTIP ATARAK YOLUMUZA DEVAM EDÄ°YORUZ'

Bin yÄ±l Ã¶nce gÃ¶nÃ¼llerde edinilen yer bu vatanÄ±n Ã§imentosu, kalesi ve sigortasÄ± oldu. YÄ±kÄ±lmaz gÃ¶k kubbesi oldu. Bin yÄ±ldÄ±r bu kardeÅŸlik hukukunun bozmaya ve yok etmeye kimsenin gÃ¼cÃ¼ yetmedi. Bizi bÃ¶lmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸ farklÄ±lÄ±klarÄ± Ã¼zerinden nifak Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. KalleÅŸ oyunlarla kardeÅŸliÄŸimizi dinamitlemek, bizi kolay lokma haline getirmek istediler. Aziz milletimizin desteÄŸiyle hepsinin Ã¼stesinden geldik. 85 milyon olarak her zaman birbirimize daha sÄ±kÄ± kenetlendik. VatanÄ±mÄ±za yÃ¶nelik senaryolarÄ± yÄ±rtÄ±p atarak yola devam ediyoruz. Bizler bu topraklarÄ±n emanetÃ§isi deÄŸil asÄ±l sahipleriyiz. Anadolu bizim Ã¶z yurdumuzdur. Milletimizin ebedi kardeÅŸliÄŸini bozmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar ne yaptÄ±larsa baÅŸaramadÄ±lar.

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Ay yÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±n gÃ¶lgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yÃ¼reÄŸiz. TÃ¼rk, KÃ¼rt, Arap, Zaza, Ã‡erkez... Bu topraklar Ã¼zerinde hepimiz biriz, beraberiz, kardeÅŸiz. Biz hep birlikte TÃ¼rkiye'yiz. Rabbim birliÄŸimizi, kardeÅŸliÄŸimizi daim eylesin.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ayrÄ±ca Bitlisâ€™te 'Kamu ve Ã–zel SektÃ¶r YatÄ±rÄ±mlarÄ± Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nde konuÅŸma yaptÄ±.

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle;

Sevgili Bitlisliler sizleri bugÃ¼n bir kez daha en kalbi duygularÄ±mla selamlÄ±yorum. Bir yÄ±llÄ±k hasretin ardÄ±ndan bir kez daha Bitlis'teyiz. Allah kardeÅŸliÄŸimizi daim etsin. 'Durmak yok, yola devam' diyen Bitlisli kardeÅŸlerime teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bitlis iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya ve Ã¼retmeye devam edeceÄŸiz.

Bizi muhabbetle baÄŸrÄ±nÄ±za bastÄ±nÄ±z. Allah kardeÅŸliÄŸimizi daim eylesin. Malazgirt'in yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ iÃ§in bugÃ¼n Bitlis'in yarÄ±n da MuÅŸ'un misafiriyiz. Ã–ncelikle Bitlis'e olan ÅŸÃ¼kran borcumuzu Ã¶demek istiyorum. 31 Mart seÃ§imlerinde Bitlis bize verdiÄŸi sÃ¶ze sadÄ±k kalarak Cumhur Ä°ttifakÄ±'ndan yana kullandÄ± tercihini.

22 YILDA 26 MÄ°LYAR LÄ°RALIK YATIRIM

Gece gÃ¼ndÃ¼z demeden Bitlis iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya, Bitlis halkÄ±na hizmete devam edeceÄŸiz. BugÃ¼n yatÄ±rÄ±mlarÄ± ÅŸehrimize kazandÄ±rmanÄ±n sevincini yaÅŸÄ±yoruz. Belediyelerimiz vatandaÅŸÄ±mÄ±za hizmetini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. 210 milyona ulaÅŸan bu proje ile eser ve hizmetleri sizlerin emrine veriyoruz. TOKÄ°, Ahlat'ta 1 milyar 96 milyonluk yatÄ±rÄ±mla inÅŸaatlarÄ±nÄ± bitirdi. Bitlis merkezde kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mde sona geldik. Toplam 1 milyar 229 milyonluk bu projenin de aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. Åžehrimize sadece Ã§evre ve ÅŸehircilikte 22 yÄ±ldaki yatÄ±mÄ±mÄ±z 26 milyar liraya ulaÅŸtÄ±. Her alanda ÅŸehrimizin Ã§eheresini deÄŸiÅŸtirecek eserlere imza attÄ±k. 1 milyar 776 milyonluk yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±z devam etmekte. Bitlis'in Ã¶zel sektÃ¶r yatÄ±rÄ±mlarÄ±nda da ÅŸaha kalktÄ±. Pek Ã§ok fabrikanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±k. BugÃ¼n de yeni halkalar ekliyoruz. 3 etaptan oluÅŸan pamuk ipliÄŸi ve tekstil fabrikasÄ±nÄ±n ilk etabÄ±nÄ± yapÄ±yoruz. Kalan etaplar bittiÄŸinde gÃ¼nlÃ¼k 65 ton pamuk girdisi ile 50 ton iplik Ã¼retecek. Kiler Holding'i bu yatÄ±rÄ±m iÃ§in tebrik ediyorum.

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'PÄ°RÄ° REÄ°S'Ä° DONANMAMIZA KATTIK'

Bitlis Ã¼lkemizin Ã¶nemli tekstil merkezlerinden biri olacaktÄ±r. Savunma sanayii, son 22 yÄ±lda desten yazdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z alanlarÄ±n en baÅŸÄ±nda geliyor. YÃ¼zde 80 yurt dÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olan Ã¼lkemizi kendi mÃ¼himmatÄ±nÄ± Ã¼retir hale getirdik. DÃ¼n Aksaz'daki komutanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Piri Reis DenizaltÄ±mÄ±zÄ± donanmamÄ±za kattÄ±k. BugÃ¼n de patlayÄ±cÄ± madde Ã¼retim tesisinin temelini atÄ±yoruz. Fabrika tamamlanÄ±nca bin kiÅŸilik istihdam oluÅŸturacak. Bu yatÄ±rÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸehrimize ve Ã¼lkemize hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum.

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Â "BU BAÅžARILARIN HÄ°Ã‡BÄ°RÄ° TESADÃœF DEÄžÄ°LDÄ°R"

GÃ¼nden gÃ¼ne bir gerÃ§eÄŸi daha net gÃ¶rebiliyoruz. TerÃ¶rÃ¼n karanlÄ±k gÃ¶lgesi DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu bÃ¶lgelerimizden Ã§ekildikÃ§e ortaya Ã§Ä±kan gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶rÃ¼yoruz. EndiÅŸenin yerini gÃ¼ven aldÄ±. GerikalmÄ±ÅŸlÄ±k artÄ±k makus talih olmaktan Ã§Ä±ktÄ±. YatÄ±rÄ±mlar Ã§ok daha hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ilerliyoruz. Daha dÃ¼ne kadar terÃ¶r yuvasÄ± olan Gabar'da, bugÃ¼n petrol Ã§Ä±karÄ±yoruz. TÃ¼rkiye'nin petrol Ã¼retiminin yarÄ±sÄ±nÄ± Gabar'dan Ã§Ä±karÄ±yoruz. Bu baÅŸarÄ±larÄ±n hiÃ§biri tesadÃ¼f deÄŸildir. TÃ¼m bunlarÄ±n hepsi terÃ¶re karÅŸÄ± dik duran vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z sayesinde oldu. Siz bize sahip Ã§Ä±ktÄ±nÄ±z, size hizmet edenlere sahip Ã§Ä±ktÄ±nÄ±z. Biz de Bitlis ile birlikte tÃ¼m TÃ¼rkiye'yi bugÃ¼nlere taÅŸÄ±dÄ±k.

ESKÄ° TÃœRKÄ°YE TAMAMEN GERÄ°DE KALDI

TerÃ¶rÃ¼n karanlÄ±k gÃ¶lgesi doÄŸu illerimizden Ã§ekildikÃ§e ÅŸehirlerimizin potansiyeli ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r. BÃ¶lge illerimiz farklÄ± bir ivme kazandÄ±. EndiÅŸenin yerini gÃ¼ven, korkunun yerini huzur aldÄ±. BÃ¶lgede huzur ortamÄ± gÃ¼Ã§lendikÃ§e yatÄ±rÄ±mlar daha hÄ±zlÄ± ÅŸekilde ilerliyor. DÃ¼ne kadar terÃ¶r yuvasÄ± olan Gabar'da Ã¼lkemizin en bÃ¼yÃ¼k petrol rezervlerinden birini Ã§Ä±karÄ±yoruz. Bu baÅŸarÄ±larÄ±n hiÃ§biri tesadÃ¼f deÄŸil. bunlarÄ± Bitlis'in desteÄŸi ile baÅŸardÄ±k.

Siz bize sahip Ã§Ä±ktÄ±nÄ±z, hÃ¼kÃ¼metimize sahip Ã§Ä±ktÄ±nÄ±z. Sizin iÃ§in ter dÃ¶kenlere, mÃ¼cadele verenlere sahip Ã§Ä±ktÄ±nÄ±z. Eski TÃ¼rkiye artÄ±k tamamen geride kaldÄ±. Ä°nsanÄ±mÄ±zÄ±n kÃ¶keninden, dilinden dolayÄ± Ã¶tekileÅŸtirildiÄŸi gÃ¼nler geride kaldÄ±. TerÃ¶r sopasÄ± ile siyasetin dizayn edildiÄŸi, Ã¼lkemize istikamet Ã§izildiÄŸi gÃ¼nler geride kaldÄ±.

BaskÄ±larÄ±n, yasaklarÄ±n olduÄŸu gÃ¼nler geri gelmemek Ã¼zere tamamen geride kaldÄ±. KazanÄ±mlarÄ± kimsenin elimizden almasÄ±na mÃ¼saade etmeyiz. Belini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z terÃ¶r tehdidinin tekrar hortlatÄ±lmasÄ±na izin vermeyiz. Eski gÃ¼nleri Ã¶zleyenlere, Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± ÅŸiddeti Ã¶zleyenlere bizi karanlÄ±k gÃ¼nlere Ã§ekmek isteyenlere asla eyvallah etmeyiz. YularÄ±nÄ± TÃ¼rkiye dÃ¼ÅŸmanlarÄ±nÄ±n tuttuÄŸu provokatÃ¶rlerin oyununa gelmeyeceÄŸiz.

BOÄžAZ'DA KAÃ‡AK Ä°NÅžAAT

YÄ±llarca Ã§evre Ã¼zerinden bize ders vermeye kalkÄ±p ÅŸimdi Ä°stanbul'un Ã§evre hazinesini para babalarÄ±na peÅŸkeÅŸ Ã§ekiyorlar. Belediyeleri 3 ayda hÄ±sÄ±m akraba Ã§iftliÄŸine Ã§evirdiler. Meydanlara sÃ¶z verdikleri halde binlerce belediye iÅŸÃ§isini kapÄ± dÄ±ÅŸarÄ± ettiler. Avrupa'da keyif Ã§atan gÃ¶steriÅŸ mÃ¼ptelasÄ± bir elitizm Ã§Ä±ktÄ±. Kendi menfaatleri dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir gÃ¼ndemleri yok.

MECLÄ°S'TEKÄ° YUMRUKLU KAVGA

Yetkiyi milletten alÄ±p hizmeti hapisteki terÃ¶riste veriyorlar. Meclis'te provokatÃ¶rlÃ¼k yapan bir marjinale kimlerin kol kanat gerdiÄŸini takip etik. Meclis kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nden millete hakaret eden bu provokatÃ¶rÃ¼ ellerinden gelse demokrasi havarisi ilan edecekler..

Muhalefetin bu koroya ip gibi dizilmesi teslimiyet iÅŸaretidir. Bir avuÃ§ marjinal muhalefeti esir almÄ±ÅŸ, parmaÄŸÄ±nda oynatmaktalar. Halktan kopmuÅŸ durumdalar. milletimiz bunlarÄ±n neyin peÅŸinden koÅŸtuÄŸunu Ã§ok iyi gÃ¶rmekte. Bunlardan Ã¼lkeye hayÄ±r gelmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. TÃ¼rkiye'yi sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±ndan kurtaracak olan yine biziz.