Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki A takımını değiştirmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan yeniden aynı göreve atandı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Erdoğan’ın en yakınındaki isimlerden Kıratlı, 2014 yılında Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanmıştı. Ağustos 2018’den itibaren de görevini İdari İşler Başkanı olarak sürdürüyordu. Erdoğan’ın ekibine başbakanlık döneminde giren Özel Kalem Müdürü Doğan ise, 2008 yılına kadar Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, 2008-2014 yılları arasında da Başbakan Başmüşaviri ve Özel Kalem Müdürü görevini yürütmüştü. 2014’te Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürlüğü’ne büyükelçi ünvanıyla atanan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildiği 2018’den beri aynı göreve devam ediyor.

Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı olarak atanan Fahrettin Altun da A takımında koltuğunu koruyan diğer isim oldu. Altun’un ekibindeki Başkan Yardımcıları Çağatay Özdemir ve Evren Başar da görevlerine yeniden atandı.