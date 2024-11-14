Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİNDE NE VAR?

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de bir çıkışı vardı; 'Öcalan gelsin DEM Parti grubunda konuşup terörün bittiğini, silahların bırakıldığını ve Türk adaletine teslim olacaklarını açıklasın' demişti. İşte ondan sonra Ankara'da siyasi kulisler de çok hareketlendi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çıkıştan haberdar olup olmadığı gibi birçok düzlemde bu konu tartışıldı.

İki lider en son 3 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin evinde bir araya gelmişlerdi. Şimdi kasım ayı buluşması... Aslında rutin, genel değerlendirme kapsamında kasım ayı buluşması olarak bugün Bahçeli, Külliyeye gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecek.

22 Ekim konuşmasından sonraki ilk yüz yüze görüşme olması hasebiyle çok dikkat çekici ve kulisleri hareketlendiren bir buluşma olacak. Elbette gündemlerinde öncelikle bu mesele olacak. Yüz yüze bunu konuşup irdeleyip, değerlendirme fırsatı bulacaklar. Bunun yanı sıra terörle mücadele, kayyum atamaları... Bunları da yüz yüze değerlendirecekler. Suriye-Irak düzlemindeki gelişmeler, diğer yandan İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikasının olası hedeflerinin nereye varabileceği, ABD'de seçim yapıldı Trump yeniden başkan seçildi, Trump'ın başkanlığıyla yeni süreçte Türkiye'yi nelerin beklediği ve elbette Meclis gündemi gibi geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunmalarını bekliyoruz.

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