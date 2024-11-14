Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından saat 18.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşecek. Saat 18.00'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. Bir önceki görüşmenin adresi MHP lideri Bahçeli'nin evi olmuştu. 3 Ekim tarihinde gerçekleşmişti o görüşme. Yaklaşık bir buçuk ay sonra gerçekleşecek bu görüşmenin gündeminde hem iç hem dış politikaya dair önemli başlıklar olacak.