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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti

28.05.2025 - 15:11Güncellenme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "Can Azerbaycan’ın 28 Mayıs Müstakillik Günü’nü tebrik ediyorum. Hayatları pahasına Azerbaycan’ın bağımsızlığına sahip çıkan, istiklal ve istikbal yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri şehadetleriyle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmet ve saygıyla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

 

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