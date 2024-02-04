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Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışını yaptığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek oyuncak hediye etti.

04.02.2024 - 17:24 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptığı hastanede tedavi gören çocukları ziyaret etti

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol üyeleri ve doktorların katılımıyla açılış kurdelesini kestikten sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu.

Erdoğan, tedavi gören çocuklarla yakından ilgilendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede tedavi gören çocukları da ziyaret ederek yakından ilgilendi. Erdoğan, ziyaret ettiği çocuklara oyuncak hediye etti.

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