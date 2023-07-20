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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Netanyahu’yu misafir edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye’de misafir edecek.

20.07.2023 - 22:13 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Netanyahu’yu misafir edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle ülkemize gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, 25 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak. Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu da 28 Temmuz 2023 tarihinde ülkemizde ağırlayacak. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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