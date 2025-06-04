Manavgat'ta şelale kuruma noktasına geldi, kara göründü!

Şelaleyi görmek için gelen turistler, bekledikleri manzaranın aksine kayalık ve neredeyse susuz bir görüntüyle karşılaşınca hayal kırıklığı yaşadı. Şelalede işletmecilik yapan esnaflar, Manavgat ve Oymapınar barajlarında yapılan su kullanımı nedeniyle ırmakta doğal dengenin bozulduğunu ileri sürdü. Esnaf, sabah saatlerinde şelalede suyun neredeyse tamamen çekildiğini, akşam saatlerinde ise elektrik üretimi için baraj kapaklarının açılmasıyla suyun yeniden yükseldiğini belirtti. Bu durumun hem şelalenin doğal görüntüsüne hem de turistik imajına zarar verdiği ifade edildi.