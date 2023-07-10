Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü

Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yarın ve çarşamba günü düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi liderlerin diplomatik temasları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldi.