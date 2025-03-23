Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için CHP’de ön seçim günü

CHP’nin, gelecekteki ilk cumhurbaşkanı seçimi için adayını önceden belirlemek üzere bugün Türkiye genelinde 81 il ve 973 ilçede kurulan 5 bin 600 sandıkta önseçim yapıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu önseçim için Ankara’da 25, İstanbul’da 39 ve İzmir’de 30 ilçede sandık kuruldu. İlçe başkanlıklarının yanı sıra belediyelere ait sosyal tesisler, pazaryerleri, kahvehane, düğün salonu ve spor salonları gibi sosyal mekânlarda da oy kullanılacak.

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1 MİLYON 750 BİN ÜYE

Hürriyet'te yer alan habere göre; 1 milyon 750 bin civarındaki CHP üyesinin yanı sıra üye olmayan vatandaşlar da ‘dayanışma sandıkları’nda oy kullanabilecek. Parti üyeleri kendi bilgileriyle, üye olmayan vatandaşlar ise “onsecim.chp.org.tr” adresinden erişebilecekleri verilerle bir sandık seçip oylamaya katılabilecek. Saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de bitecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından vatandaşlara seslenerek, “23 Mart Pazar günü sandığımızın yanında bir de dayanışma sandığı olacak. O sandığa oy vermeye tüm siyasi partiler, her görüşten ama demokrasiden yana olan herkes davetlidir. Tüm Türkiye’yi dayanışma sandıklarında olmaya davet ediyorum” demişti.

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DAYANIŞMA SANDIĞI DA KURULDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de üyelerin sandıkları ile dayanışma sandıklarındaki oy pusulalarının aynı olacağını söyledi. Çiftci, “Dayanışma sandığında oy kullanmaya gelmek isteyen yurttaşlarımızın herhangi bir şekilde iletişim bilgisini almayacağız. Paylaşmak isteyen bizimle o anda paylaşabilir. Hatta o anda üye bile olabilirler partimize. Ancak paylaşmak istemeyen de paylaşmayacak” dedi. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de partinin üye sayısının 19 Mart itibarıyla 200 bin yeni kişiyle 19 1 milyon 750 bini aştığını açıklamıştı.