CHP’ye kayyum tartışması

CHP lideri Özgür Özel, “şaibeli kurultay” iddiasıyla partiye “kayyum atanması” ihtimalini ortadan kaldırmak için 6 Nisan’da Olağanüstü Kurultay kararı aldığını açıklamıştı. Özel, bu kararı parti tüzüğünün 48. maddesine dayandırarak alırken, ilgili maddede “Olağanüstü kurultayın gündemi, isteyenlerce düzenlenir. Üyelerin başvurusunun aynı (ortak) gündemle yapılması gerekir. Olağanüstü kurultayda gündemden başka bir konu görüşülemez. Seçim yapılamaz. Ancak Genel Başkan gündeme seçim maddesi koyabilir” ifadeleri yer alıyor. Özel, seçimli kurultay çağrısı yaptığı için Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak.

İlk tepki MHP’den

Özel’in olağanüstü kurultay kararına yönelik MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’dan çarpıcı bir itiraz geldi. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayındaki iradeleri fesata uğratılan delegelerin oyları karar yeter sayısını etkileyecek düzeye ulaşmışsa ve bu nedenle genel kurul iptal edilir veya kayyum atanmasının şartları oluşursa; iptal kararı geriye yürüyeceğinden, genel başkan dahil tüm organlara yapılan seçimler yok hükmündedir. Bu husus genel başkan seçimini de etkileyeceğinden, yani genel başkan da usulüne uygun seçilmemiş sayılacağından, genel başkan yetkisini kullanarak partiyi kurultaya götürmesi mümkün değildir” iddiasında bulundu.

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‘Dava ortadan kalkmaz’

MHP’li Yıldız’a, AK Parti kurmaylarından ise destek geldi. Kurmaylar içtihata dikkat çekerek, “Dernekler ya da siyasi partilerin işleyişiyle ilgili bir talep olduğunda Genel Başkanlar olağanüstü kurultay kararı alabilir ama buradaki durum bu kapsama girmiyor. Burada kurultayın usulsüz yapıldığı ve dolayısıyla yönetimin usulsüz oluşturulduğu iddiası var. Yasal şartları taşımayan yönetim, olağanüstü kurultay kararı alamaz. Dolayısıyla Özel’in olağanüstü kurultay kararı kayyum davasını ortadan kaldırmaz” yorumunu yaptılar.

İptal kararı çıkabilir

6 Nisan’da yapılacak olağanüstü kurultayın Asliye Hukuk Mahkemesi’nin olası bir kayyum kararından önce gerçekleşmesi durumunda, atanacak kayyumun kongre sürecini durdurabileceğine işaret eden AK Partili kurmaylar, 6 Nisan sonrasında çıkabilecek “kayyum” kararının da yapılan son olağanüstü kurultayın iptaline neden olabileceğini iddia ettiler. Kurmaylar, “Kayyum kararı çıkarsa genel başkan, yönetimi ve delegeler de dahil tüm kurultay kararlarıyla birlikte iptal edilmiş olur. Böylece olağanüstü kurultay kararını alan genel başkan da hükümsüz hale gelir. Yani yetkisi olmadığı halde olağanüstü kurultay kararı alındığı gerekçesiyle yeniden iptal kararı çıkabilir” görüşünü dile getirdiler. AK Parti’deki hakim görüş bugüne kadar herhangi bir tedbir kararı verilmediği için Asliye Hukuk Mahkemesi’nden bir kayyum kararı çıkmayacağı yönünde. Kurmaylar kurultayla ilgili rüşvet iddialarının ise ceza mahkemesinde ayrıca görülebileceğini savunuyor.

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‘Demokratik bir karar’

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, “olağanüstü kurultay” kararı ve başlatılan yetki tartışmasıyla ilgili Milliyet’e şunları söyledi: “CHP’ye anayasada olmayan bir yetki kullanılarak kayyum atamak ve bu yolla yapılacak önseçimi iptal ettirmek anayasaya aykırı olur. Seçimli olağanüstü kurultay demokratik bir karardır.”

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‘Türkiye umutla dolu’

İBB’nin Saraçhane’deki binasının önündeki protestolar dördüncü günde de devam etti. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de destek için geldiği Saraçhane’de “Kılıçdaroğlu ve ben, ikimiz de kaybetmiş Cumhurbaşkanı adayıyız. Bize düşen görev CHP’nin yeni Cumhurbaşkanı adayının koluna girip, elini kaldırmaktır” dedi. İnce’nin ardından konuşan CHP lideri Özgür Özel, bugün yapılacak önseçim için İmamoğlu’na destek isteyerek “Ekrem Başkan, Mansur Başkan ve ben bir fotoğrafta buluşmuşken bütün Türkiye büyük umutla doldu” dedi. Özel, konuşmasının ardından İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte Çağlayan’a geçerek mikrofonu ABB Başkanı Mansur Yavaş’a bıraktı.

Gizli tanık tepkisi

CHP lideri Özel, İBB’nin Saraçhane’deki binasının önünde yaptığı konuşmada “Elde işlemleri şaibeli hale getirecek gizli tanık var. 106 kişi var. Öyle isimler var ki Ekrem Başkan’a da gözaltında olan bu kişiler soruluyor. Herkes birbirine soruyor. ‘Ya bu nereden çıktı? Bu kim’ diye. Bilmediğimiz isimler oluyor” dedi. Özel “Tayyip Bey, Beyoğlu Belediye başkanlığında yenilmişti. Milletvekili adaylığında yenilmişti. Sonra partisini kurduğundan beri bizi yendi. Biz de onu 31 Mart’ta yendik. Yenen var, yenilen var. Şu ana kadar yenilmeyen bir tek Ekrem İmamoğlu var. Şimdi o Ekrem İmamoğlu’nu bükemediğiniz bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar” diye konuştu. Özel gizli tanığın ifadesinde yer alan Serdar Haydanlı’nın gözaltına alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldığını söyledi. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada Serdar Haydanlı’nın gözaltında olduğu belirtildi. Özel, Saraçhane’de İmamoğlu’na destek için düzenledikleri mitinginlerin haberleştirilmesiyle ilgili medya kuruluşlarına eleştiriler yöneltti. -DHA