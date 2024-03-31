Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum oyunu kullandı: "Bugün İstanbul'da güneş doğacak"

İstanbul Büyükşehir Belediye Adayı Murat Kurum, Kağıthane'deki İMECE İlkokulu'nda oyunu kullandı. Vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaşan Kurum, 1166 no'lu sandıkta oyunu verdi. Kurum oy verme işlemi sonrası basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Kıymetli İstanbullu hemşerilerim. Burada hepinizi saygıyla selamlıyorum. 3 aydır projelerimizi hedeflerimizi paylaştık. Ben öncelikle tüm İstanbullu hemşerilerime teşekkür ediyorum. Biz de 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Oğlum Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun ülkemize İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul'un ve çocuklarımızın geleceği adına önemli bir karar vereceğiz. Deprem riskinin ortadan kaldırılması, trafik çilesinin ortadan kalması için ilk adımı inşallah sandıkta atmış olacağız. 31 Mart'ta güneş doğacak. İnşallah bugün erken bir bayramı da tüm İstanbullularla kutlayacağız. Seçim sürecini il başkanlığımızda takip edeceğiz. Murat Kurum eşi Şeyma Kurum da "Seçimimiz ülkemize milletimize hayırlı olsun" dedi.

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