Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum: Saha '31 Mart'ta Murat Kurum geliyor'

Kurum'un açıklamasında öne çıkılanlar şöyle:

SAHA NE DİYOR?

Saha '31 Mart'ta Murat Kurum geliyor' diyor. 5 yıllık süreçte İstanbul'da kırgın olduğunu gördük sahada. İlginin İstanbullarının beklediği düzeyde olmadığını gördük. Eserlerimizi projelerimizi açıkladığımızda halkımız büyük bir teveccüh gösterdi. İstanbullular ilgi ve sevgi istiyor. Şehri için yapılması gerekenlerin yapılmasını bekliyorlar. Bunun içinde deprem, trafik, ulaşım var. Sorunları kimin çözebileceğini biliyor. Sandığa gittiğinde bir yanda vaatleri bile hatırlamayan, İstanbul dışında her şeyle ilgilenen bir belediye başkanı var diğer yandan da 81 ile gitmiş sosyal konut yapmış, afetlerde milletin yanında olmuş, verdiği sözleri gerçekleştirmiş bir aday var.

MANAVGAT'TA EVİ YANAN İBRAHİM AMCA

Felçli eşini ölüm pahasını bırakmayan bir amcamız var. Afeti yaşamış, afet anında hayat arkadaşını bırakmamış. 15 gün içinde evini yaptık. 1 yıl sonra ziyaret ettik. Bahçesinde karpuz yetiştirmiş ve onu verdi. Bu mutluluğun tarife olmaz. Bundan büyük güzellik yok. 81 ilde ailemiz var. Rize'nin yaylasında da var, Erzurum'un köyünde de var.

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"ROL YAPAMAM, İSTESEM DE YAPAMAM"

Ben bakanlık sürecinde de genel müdürlük sürecinde de böyle çalıştım. Rol yapamam. İstesem de yapamam. Çözebiliyorsam ben bunu çözerim dedi. Çözemiyorsam da 'bu benim elimde değil, ben bunu yapamam' dedim. Vatandaşımız samimiyet bekliyor, ötekileştirme istemiyor. Biz apartmanda büyüdük. Alevi de vardı, Kürdü de vardı, Zaza da var. Hep birlikte yaşadık. Yöneticisinden de samimiyet bekliyor.

"İSTANBUL'UN KAYBOLAN BİR 5 YILI VAR"

Göreve gelir gelmez bu anlayışla milletimizin yanında olacağız. Sokakta olacağız. Sokakta olursa anket yaptırımınıza da gerek olmaz. İstanbul'un kaybolan bir 5 yılı var. Öncelikle bunu telafi etmeliyiz. Hızlı bir şekilde yatırımları yapacağız. Murat Kurum bugün nerenin açılışını yapıyor, nerenin temelini atıyor bunu görecekler. Her gün İstanbul'daki iyileşmeyi gözle görecekler. Biz hep açan temel atan tarafta olacağız. Onun için sadece İstanbul diyoruz.

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Algıyla deprem yönetilebildi mi? Geldiğimiz nokta dünden daha kötü. Ulaşım sorunu algıyla çözüldü mü? Çözülemedi. Bakın karşı tarafa; gündemi İstanbul dışına çekme çabası var. Çünkü İstanbul'da anlayabileceği bir şey yok. Bir eser yok.

"HATIRLAMAYACAĞIM VAADİ VERMEM"

Hatırlamayacağım vaadi vermem. Bizim siyaset anlayışımızda bu yoktur. Milletimizi hiçbir zaman kandırmadık. Yapabileceklerimizi söyledik ve yaptık. Muhakkak eksiklerimiz vardır. İş yaparken eksikleriniz ve kusurlarınız olabilir. Giresun, Malatya, Elazığ, Rize ve Bartın'da sözler verdik ve tuttuk. Elazığ'ın 'Kara Murat'ı iş yapmadan olamıyorsun. Sokak sokak gezdik.

Afetlerde herkesin bir görevi var. Talimatla veriyoruz ve süreci takip ediyoruz. Afet altındaki vatandaşları bekleyince ister istemez yakınlarıyla ilişki oluyor. Beraber üzülüyoruz. O teyzemizin de eşi enkaz altındaydı. Umudu da bitmişti. Alıp kocasını toprağa gömmek istiyordu. Zor bir enkazdı. Orada beraber mücadele ettik. Beraber eşinin cenaze namazını kaldık. Onun kardeşi olduk, evinde ziyaret ettik.

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"TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 200 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Türkiye'de 2 milyon 200 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 1 milyon 200 bin sosyal konut yaptık. Tüm Türkiye'de önemli bir süreç yönettik. Türkiye'de yapıların neredeyse yarısını depreme dayanıklı hale getirdik. İstanbul'da 173 bin konutun dönüşümünü başlattık. Onlar vaatleri hatırlamazken bin 81 ilde çalışıyorduk. 5 yılda 5 bin 489 konut yapmış karşı taraf. Biz 650 bin konut yapacağız. Onların 5 yılda yaptığını biz 2-3 projede temel atarak yaparız. Onların böyle bir derdi yok. Biz bina dikerken onlar para kulelerinden fotoğraf veriyorlar. Biz yangınlarla mücadele ederken, onlar Boğaz'a nazır villalar yaptılar ve İstanbul'dan gizlediler. Polemik yapmaya devam ediyorlar.

"GENEL BAŞKANINI SIRTINDAN HANÇERLEDİN"

Polemik yapmaya devam ediyorlar. Şimdi de '17 bakan geldi' diyorlar. Ben o Bakanlarla birlikte çalıştım. Gördüklerini anlatıyorlar. Sen 7'li masa etrafında oturuyordun, 'birlikte yol yürüyeceğiz' diyorsun, 6 Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Yardımcılıkları oluyordu. Şimdi yalnızsan dönüp de bir aynaya bak. Sen, seni İstanbul'a belediye başkanı yapan genel başkanını sırtından hançerledin. 'Ablam ablam' dediği Akşener'i yolda görse yolunu değiştirir. Kimse çalışamıyor seninle. Çünkü sen doyumsuz bir insansın.

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"CUMHURBAŞKANIMIZLA PROGRAMIMIZ OLACAK"

Cumhurbaşkanımızla programımız olacak. Yarın ilçelerde programımız olacak. O yine gündem değiştirme çabası içerisinde. Mal beyanını, para kulelerini açıklayamıyor. Yine gündem değiştirme çabası. İstanbullular da yoruldu.