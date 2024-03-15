Cuma selası kaçta okunur, cuma selası ezandan kaç dakika önce okunur?

Sela, Cuma günü namazdan önce Müslümanlara, Salavat okuyarak toplu ibadete katılmalarını hatırlatmak için okunur. Yüce Allah, Kuran-ı Kerim'de "Ey inananlar! Cuma günü namaz için ezan (Salat) okunduğunda, alışverişi bırakıp hemen Allah'ı anmaya koşun." buyurmuştur. Peki, Sela ne zaman okunur? Cuma günü saat kaçta sela okunur?

SELA SAAT KAÇTA OKUNUR?

Sela, cenaze ilanından önce, cuma namazından önce okunur. Sela, Müslümanları namaza çağırmak için okunur

Sela, dinî açıdan özel önemi olan gün ve geceleri hatırlatmak, meydana gelen bir vefatı ve kılınacak cenaze namazını haber vermek amacıyla selâ okunması, kültürel bir değer olarak kabul edilebilir ve bu yönüyle de dinî açıdan herhangi bir sakınca taşımadığı söylenebilir.

Cuma selası ise cuma namazına 1 saat kala okunur.

Cuma selâsı, Cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunur.

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Günümüzde de salâ, namaza katılacak kimselerin hazırlanması için cenazenin kaldırılacağı vakit namazından bir saat önce okunmak suretiyle devam etmektedir.

SELÂ (SALÂ) NE ANLAMA GELİYOR?

Arapça'da "dua" ve "namaz" anlamlarına gelen salâ (salât) Hz. Peygamber'e (sas) Allah'tan rahmet ve selâm temenni eden, onu metheden, onun şefaatini dileyen, aile fertlerine ve yakınlarına dua ifadeleri içeren, çeşitli şekillerde tertiplenmiş hürmet ve dua cümlelerini ihtiva eden, belirli bestesiyle veya serbest şekilde okunan güftelerin genel adıdır.

Kur'ân-ı Kerîm'de (el-Ahzâb 33/56) ve hadislerde Hz. Peygamber'in (sas) adı anıldığında ona salâtüselâm getirilmesi tavsiye edilmiş, bundan dolayı özellikle Osmanlı kültüründe salavat getirmek, salavat çekmek, salâ vermek gibi adlarla pek çok salâ metni ortaya çıkmıştır.

Salâlar minarede sabahleyin ezandan önce, öğle, ikindi ve yatsıda ezandan sonra müezzinler tarafından okunur. Salâlar da ezanlar gibi iki veya daha fazla müezzin tarafından verilebilir. İki müezzinin karşılıklı okuduğu salâya çifte salâ adı verilir.

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Salâ tekkelerde "çağırma, davet etme" anlamında da kullanılmıştır.

Salâ, Hz. Peygambere (s.a.s.) selam ve övgüdür. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde Hz. Peygambere (s.a.s.) çeşitli durumlarda salât-ü selam getirilmesi tavsiye edilmiş (Ahzâb, 33/56; Tirmizî, Deavât, 66; Ebû Dâvûd, Vitr, 23) ise de ne asr-ı saâdette ne de ilk dönemlerde camilerde selâ okunmuştur.

Bununla birlikte Kitap ve Sünnet'te Hz. Peygamber ve diğer peygamberlere salât getirilmesi örneklerine binaen örfümüzde değişik kalıplarda pek çok selâ metni var olagelmiştir.