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CTE'den, Patnos Cezaevi'nde 'tutuklulara şiddet' iddiasına ilişkin açıklama

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nce (CTE), Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 3 tutuklunun gardiyanlar tarafından darbedildiği, 2 kişinin kolunun kırıldığı, başlarında da darp izleri olduğu iddialarının, algı oluşturmaya yönelik, iyi niyetten uzak ve gerçek dışı olduğu açıklandı.

09.04.2022 - 22:11 | | DHA
CTE'den, Patnos Cezaevi'nde 'tutuklulara şiddet' iddiasına ilişkin açıklama

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, bazı medya organları ile sosyal medya organlarında yer alan habere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapıldığı bildirildi. Açıklamada, habere konu olay şu şekilde aktarıldı: 

"Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda PKK terör örgütü mensubu hükümlü ve tutukluların barındırıldığı odaya sabah sayımı için gidildiği, odada bulunan hükümlü ve tutukluların, görevli personellere sayım vermeyeceklerini söylediği, personele mukavemet göstererek görevlerini yapmalarına engel oldukları, tekme ve yumruk atmak suretiyle saldırıda bulunulduğu, slogan attıkları ve oda havalandırmasındaki karo taşlarını sökerek kapılara vurdukları anlaşılmıştır. Söz konusu iddialar, kurumlarımıza ve personelimize yönelik kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacını taşımakta olup, iyi niyetten uzak ve gerçek dışıdır."

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