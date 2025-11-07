Çorum'da tırla otomobil çarpıştı 2 kişi yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
07.11.2025 - 23:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (AA)

Çorum'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Berkay Ç. İdaresindeki 55 FV 047 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Organize Sanayi kavşağında, İbrahim K'nin kullandığı 42 AKV 049 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Ali Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

