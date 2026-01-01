Çorum’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Çorum’da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Haberin Devamı

Çorum’da etkili olan kar yağışı, buzlanma sebebiyle yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Çorum’da etkili olan kar yağışı sebebiyle yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı, il genelinde 2 Ocak Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda ilimiz genelinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle buzlanma ve don olaylarının meydana gelme ihtimaline karşı önleyici tedbirler alınmış olup, ilimiz genelinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an Kurslarında valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.