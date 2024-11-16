Konya'da çöp konteynerine bebeğini bırakan anne yakalandı

Olay, geçen çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, çöp dökmek istediği sırada konteynerde ağlama sesi duydu. Konteynere bakan kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi.

Komşuları da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, plasentasıyla bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini tespit etti. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

İTİRAF ETTİ

Olayın ardından bebeği bırakan anneyi araştıran polis ekipleri, çevredeki evlerde yaşayan kişilerle tek tek görüştü. Çöp konteynerinin yakınında bir evde yaşayan Suriye uyruklu H.E.S.’den şüphelenen ekipler kadının ifadesine başvurdu. H.E.S., polislere bebeği evinin banyosunda dünyaya getirdiğini daha sonra da çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti.

5 çocuk annesi H.E,S.’nin eşinin yurt dışında olduğu, bebeği de yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.E.S., emniyete götürüldü.

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