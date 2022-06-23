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Çok sayÄ±da kiÅŸi ve ÅŸirketin mal varlÄ±ÄŸÄ± donduruldu

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan kararla, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 27 kiÅŸi ve 1 kuruluÅŸ ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ El-Kaide Ã¼yesi 2 kiÅŸinin mal varlÄ±klarÄ± donduruldu.

23.06.2022 - 01:06 |
Çok sayÄ±da kiÅŸi ve ÅŸirketin mal varlÄ±ÄŸÄ± donduruldu

Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati ile Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun imzasÄ±yla, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanan Mal VarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n DondurulmasÄ± KararÄ± Resmi Gazete'de tebliÄŸ edildi. Ä°ÅŸte malvarlÄ±klarÄ± dondurulan o isimler:

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Ã‡ok sayÄ±da kiÅŸi ve ÅŸirketin mal varlÄ±ÄŸÄ± donduruldu


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