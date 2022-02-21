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Çok kuvvetli geliyor! MGM'den son dakika uyarısı, yarından itibaren başlıyor...

Çok kuvvetli geliyor, tarih belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Trakya'da görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

21.02.2022 - 14:31 | | Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)
Çok kuvvetli geliyor! MGM'den son dakika uyarısı, yarından itibaren başlıyor...

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya'da görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklarla yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiği aktarıldı.

Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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