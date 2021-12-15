Çocuklarına işkence yapan babaya 34 yıl hapis cezası

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Ramazan Çakmak, 10 yıllık eşine şiddet uygulayınca Narin Çakmak (35), 4 çocuğunu da yanına alarak ailesinin evine dönüp, boşanma davası açtı. Dava sürerken Ramazan Çakmak, vakit geçirme bahanesi ile aldığı çocukları geri getirmeyince Narin Çakmak, eşinin evine gitti.

Burada yine şiddete maruz kalan Narin Çakmak, bu kez sadece 2 yaşındaki oğlu ile beraber ailesinin evine döndü. Birkaç gün sonra babaları ile kalan 2'si kız 3 çocuğun yüzünde morluk ve şişlikler gören komşuları, durumu Narin Çakmak'a bildirdi.

16 Eylül 2020'de eşinin Yavuzselim Mahallesi'ndeki evine gelen Çakmak, polisi arayarak şikayette bulundu. Tedavi edilen ve pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan çocuklar, annelerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ramazan Çakmak ise tutuklandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ramazan Çakmak hakkında 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 Şubat 2021'de adli kontrol şartıyla tahliye edilen Ramazan Çakmak, bugün karar duruşmasına çıktı. Duruşmaya tutuksuz sanık Çakmak, avukatı ve davaya müdahil avukatlar katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Çakmak, yaşananlar nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti ise raporlar doğrultusunda çocukların işkence yoluyla darbedildiğine kanaat getirdi. Heyet, 'eziyet etme' ve 'hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla sanık Çakmak'ı 34 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutuklama kararı verdi. Kararın ardından tutuklanan Çakmak, cezaevine gönderildi.