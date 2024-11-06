‘Çocuklar için kurduğumuz kitap kulübünde her hafta farklı yazarları ağırlıyoruz’

Erol, “İki kız annesi olarak, çocuklarıma ve diğer çocuklara nasıl daha fazla katkı sağlayabilirim? diye düşündüm. Kitabevini açarken, yaşayan çağdaş yazarlarımızın hikayelerini ve kitaplarını, okuyucularla buluşturmayı hedefledim. Kitap kulübümüzde aylık takvimler düzenleyerek, yazarlarımızı ve farklı alanlarda başarılı doktorları, akademisyenleri, pedagogları ağırlıyoruz. Sosyal sorumluluk çalışmaları da yapıyoruz. Özellikle kız çocuklarına yardım ediyoruz ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Kitap yardımları gerçekleştiriyoruz. Daha çok okuyan ve üreten kadınlar ve çocuklarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Ulus’ta bulunan Booky Kitabevi'nin kurucusu Buket Erol, kadınlardan oluşan kitap kulübünde çocuklar ve yetişkinlerle her hafta farklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Kulüp, sosyal sorumluluk projeleri, birçok farklı şehirde kadın girişimcilere destek vererek, ayrıca öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor. Kulüpte öte yandan, deprem sonrası yardım projeleri, ünlü yazarlarla etkinlik ve imza günleri gerçekleştiriliyor.

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Kitabevinde ve kitap kulübünde yaptıkları çalışmaları anlatan Buket Erol, “2022 yılında kitabevimi kurdum. Pandemi öncesinde çocuk kitaplarına olan ilgim sebebiyle çeşitli atölyelere ve yazar etkinliklerine katıldım. İki kız annesi olarak, çocuklarıma ve diğer çocuklara nasıl daha fazla katkı sağlayabilirim? diye düşündüm. Bu sorunun cevabı olarak bir kitabevi açmaya karar verdim. Kitabevini açarken, yaşayan çağdaş yazarlarımızın hikayelerini ve kitaplarını, okuyucularla buluşturmayı hedefledim. Bu yazarların anlattıkları kurguları, yaşanmışlıkları ve hikayelerini kendi dillerinden dinlemek beni çok heyecanlandırıyordu. Bu heyecanla bir çocuk kulübü kurdum ve burada çocuk kitabı yazarlarına da yer vermeye başladım. Aylık takvimler düzenleyerek, yazarlarımızı ve farklı alanlarda başarılı doktorları, akademisyenleri, pedagogları ağırlıyoruz. Yaklaşık iki buçuk yıldır bu projede yer alıyorum. Sosyal sorumluluk çalışmaları da yapıyoruz. Özellikle kız çocuklarına yardım ediyoruz ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Kitap yardımları gerçekleştiriyoruz. Daha çok okuyan ve üreten kadınlar ve çocuklarla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz” dedi.

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‘ÇOK YAZARA, KADINA VE ÇOCUĞA ULAŞTIK’

‘Kitaptan Sofraya’ adında bir projelerini anlatan Erol, “Bu projede yazarlarımızla kitaplarda geçen menüleri oluşturup, okuyucularıyla birlikte mutfağa giriyor ve bu sofralarda sohbet etmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, okullarla iş birliklerim var. Bu vesileyle çocuklarla yazarları bir araya getiriyorum. Ayrıca, kayak okulu içinde de etkinlikler düzenliyorum. İş platformunda da yer alıyorum; burada çocuklarla sanatı ve kitabı buluşturma hedefiyle çalışıyoruz. Hedeflerime yaklaştığımı söyleyebilirim. Çünkü birçok kadınla bir aradayım ve bu kapıdan içeri giren herkes büyük bir değişim gösterdi. Burası küçük bir kitabevi olabilir ama büyük umutlara imza attık diyebilirim. Çok yazara, kadına ve çocuğa ulaştık; umarım bu sayı daha da artar. Gelecek için çok umutluyum. Özellikle Türk çocuk kitabı yazarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, harika işler çıkarıyorlar. Ayrıca yetişkinlerin de çocuk kitapları okumasını destekliyorum. Bu kitabevini açarken, ‘Neden çocuk kitapları okumalıyız?’ kitabından yola çıkmıştım. Gerçekten, çocukluk dönemlerinde kaçırdığımız birçok hikaye var. Elinize bir çocuk kitabı aldığınızda, sizi bambaşka dünyalara götürecektir. Bence deneyin” diye konuştu.

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'OKUDUĞUMUZ KİTAPLARIN YAZARLARINI DAVET EDİYOR VE KİTABIN OLUŞUM HİKAYESİNİ DİNLİYORUZ’

Kitap kulübündeki çalışmalarının dört aylık periyotlar halinde gerçekleştiğini belirten Erol, “Önceden okuyup, çok sevdiğim, kulüp üyelerimizin de ilgisini çekeceğine ve ihtiyaç duyduklarını düşündüğüm konulara odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, Türk yazarlarla iletişime geçiyorum. Her hafta salı günü saat 12’de kitabevinde buluşuyoruz. Genellikle üç yazar ağırlıyoruz. Dördüncü haftamızda ise bir iş insanını davet ediyoruz. Bu kişi bir avukat, jinekolog ya da pedagog olabilir. Onlarla sohbet ediyoruz. Kitap kulübü etkinliklerinde, okuduğumuz kitapların yazarlarını davet ediyor ve kitabın oluşum hikayesini dinliyoruz. Ayrıca, kitabı bizim nasıl anladığımızı ve yazarın ne anlatmak istediğini sormak, yazarla interaktif bir iletişim kurmak amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Bu şekilde, kitap kulübümüz ile yazarlar arasında güzel bir bağ kurulmuş oluyor. Kulübümüz iki buçuk yıldır referans sistemiyle katılımcılarını kabul ederek kitabevinde düzenli buluşmalarına devam ediyor. Birlikte çalıştığımız meslek gruplarında, çok başarılı iş kadınları ve iş insanlarıyla bir aradayız. Kulüp üyelerimiz üretken, başarılı ve farklı sektörlerde önemli işlere imza atmış kişilerden oluşuyor. Bu durum beni gerçekten çok mutlu ve motive ediyor. Onlardan öğrendiğim ve bana kattıkları pek çok değerli hikaye var. Bu vesileyle, yolculuğuma eşlik ettikleri için hepsine çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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BAŞCUMALI: ÇOCUKLARA AİT BİR KİTABEVİ OLDUKÇA NADİR GÖRÜLÜYOR

Çocuk kitabı yazarı Merve Başcumalı, “Çocuk kitap evine çok ihtiyaç vardı. İstanbul ve Anadolu'da birçok kitap evi bulunuyor ancak sadece çocuklara ait bir kitabevi oldukça nadir görülüyor. Buket'le tanıştığımda bu fikir çok hoşuma gitti. İlk açıldığı yıl, hemen hemen her hafta çocukları buraya davet ediyorduk. Ben de çocuk kitabı yazarı olarak etkinlikler düzenliyordum ve hala bu etkinliklere devam ediyorum. Yeni çıkan kitaplarımı da desteklediği için Buket'e teşekkür ederim; çocukları buraya davet ediyoruz. Kitabevinin önünde küçük bir bahçe olduğu için açık hava etkinlikleri de oldukça keyifli geçiyor. Çocuklar burada çok eğleniyor ve interaktif çalışmalar yapıyoruz. Çocuklar için üretmeyi seviyorum. Burada çocuklarla iç içe olmayı, dostluk kurmayı ve içimdeki çocuksu ruhu yaşatmayı çok önemsiyorum. Buket’in çocuk yayınlarına verdiği önem de oldukça değerli. Bu nedenle, kitaplarımın burada tercih edilmesi benim için çok kıymetli” dedi.

KAÇAR: AYNI KİTABI OKUYAN İNSANLAR ARASINDA BÜYÜLÜ BİR BAĞ OLUŞUR

Kitabevinin kulübünde yer alanlardan Organ Nakli Koordinatörü Nurcan Kaçar, “Aynı kitabı okuyan insanlar arasında büyülü bir bağ oluşur. Biz de Kitap Kulübü'nde bu bağı yaratıyoruz. Bu, aynı restoranda yemek yemek, aynı ülkenin sokaklarında dolaşmak ya da bir evin arka odasında bir kavgaya tanık olmak gibi bir deneyim. Bu sihirli bağı kurmamıza vesile olan Buket'e çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KALYON: KİTAPLARIN YAZARLARINI TANIMAK ÇEVREMLE İLİŞKİMİ DEĞİŞTİRDİ

Kitap kulübünde yer alan iş kadınlarından, tekstil firmasi sahibi İlkben Kalyon Erol ise “Her zaman kitap okumayı çok sevdim. Buket’le tanıştıktan sonra onun kitabevinde, bu pozitif enerji içinde ve arkadaşlarımla kitap okumak çok daha keyifli hale geldi. Yazar sohbetleri düzenlemek, önce kitapları okuyup, ardından yazarlarla tanışmak inanılmaz bir farkındalık sağlıyor. Kitapları okurken hayatınızı farklı bir kurgu ile yeniden şekillendiriyorsunuz. Ortak noktalarınızla birlikte çok farklı hayat hikayeleri okuyarak, farklı bilgiler ediniyorsunuz; bu da anlayışınızı artırıyor. Ailemle ve yakın arkadaşlarımla olan ilişkilerim bile daha fazla kitap okuyarak ve bu kitapların yazarlarını tanıyarak değişim gösterdi. Yazarların hayatlarından öğrendiklerim bana büyük bir dönüşüm sağladı. İş hayatımda bile çalışanlarımla olan ilişkilerimde pozitif bir değişim yaşadım. Kitap okumak, sadece bir eylem değil; bunun hayatın içine entegre edilmesi de çok önemli. Bunu zaten yapıyordum ama Buket sayesinde çok daha farklı okuma teknikleri öğrendim. Bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi.