Çocuk parkında eski eş dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı! 4 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi bulunuyor

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Olay, Kırklareli'nin Demirtaş Mahallesi'nde bulunan bir çocuk parkında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki Çisem Çalkantı, 4 yaşındaki kızı Ö.N.K. ile parkta bulunduğu sırada bir süre önce boşandığı eski eşi Y.K. ile karşılaştı.

İddiaya göre Y.K., yanında bulunan tabancayla eski eşi ve kızına peş peşe ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan anne ile kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çisem Çalkantı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlk tedavisinin ardından durumu ağır olan 4 yaşındaki Ö.N.K. ise ileri tedavi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen son bilgilere göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren 4 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesi devam ederken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Saldırının ardından kaçan şüpheli Y.K.'nin ise daha sonra ölü bulunduğu bildirildi. Olay yeri ve çevresinde cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerince inceleme yapılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.