Yozgat'ta 5 bin dönümlük arazide hasat başladı: Rekor verim bekleniyor, Avrupa'ya ihraç edilecek

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Aksakal, kiraz hasadının devam ettiğini dile getirerek, "Nasip olursa ağustosta şeftali ve nektarin hasadını gerçekleştireceğiz. Eylül başı gibi de elma hasadına başlayacağız. Tahminen kasımın ilk haftasına ya da ortasına kadar elma hasadımız devam edecek. Bu yıl yaklaşık 15 bin ton meyve bekliyoruz. Dolayısıyla geçen yıl ile bu yılki verimi kıyasladığımızda astronomik bir artış var gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.